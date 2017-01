Zaffaroni: la detención de Sala “es arbitraria y política”

El ex integrante de la Corte Suprema volvió a criticar a la justicia de Jujuy y acusó al Gobernador Morales de tener un "empecinamiento" contra la dirigente social.

El ex ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni renovó hoy sus críticas a la justicia de Jujuy al considerar “arbitraria y política” la detención de Milagro Sala y acusó al gobernador Gerardo Morales de tener un “empecinamiento de tipo personal” contra la dirigente social.

“Esta es una detención arbitraria, una detención política; es una vergüenza lo que está pasando con el Poder Judicial de Jujuy”, disparó el especialista en criminología y calificó como un “papelón internacional” la prisión de la dirigente social, cuya libertad fue reclamada por Naciones Unidas, entre otros organismos vinculados a los derechos humanos.

En declaraciones a Radio 10, Zaffaroni opinó que la detención de la líder del movimiento Tupac Amaru, procesada como jefa de una asociación ilícita, extorsión y fraude contra la administración pública, “es un empecinamiento del gobernador (Morales), un empecinamiento de tipo personal”.

“Creo que está aprovechando una situación interna de Jujuy para reafirmarse él con la prisión de Milagro Sala”, denunció.

Para el ex integrante del máximo tribunal de justicia del país, “esto le está generando un problema al Gobierno nacional; pero esto me interesa poco, lo que me interesa es que estamos haciendo los argentinos un papelón internacional con esta detención de tipo político”.

“Me apena que después de los años y los esfuerzos que nos ha costado limpiarnos de las violaciones de los derechos humanos y quedarnos con las manos limpias ante la comunidad internacional, hoy, por una arbitrariedad política, estemos haciendo este papelón”, enfatizó.