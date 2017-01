Arroyo: “Creo que va a ser la mejor temporada de la historia”

El intendente Carlos Arroyo cree que Mar del Plata se apresta a vivir "la mejor temporada de la historia.Siempre pensé en positivo y no creo que me equivoque", aseguró al agasajar a los primeros turistas en arribar en 2017.

Frente al mar, en una mañana calurosa, el intendente Carlos Arroyo se entusiasmó y aseguró que cree que esta “va a ser la mejor temporada de la historia de Mar del Plata. Siempre pensé en positivo y no creo que me equivoque”, dijo.

Reconoció que “más allá de las dificultades económicas que está viviendo el país y que todos conocemos, hasta ahora, los factores de ocupación son muy altos”.

En el Museo MAR, Arroyo dio la bienvenida a las tres primeras familias en arribar a la ciudad. Provenientes de Capital Federal, Lezama y Chivilcoy, se convirtieron en los primeros turistas de este año. Representan a los primeros arribos del último vuelo aéreo del 31 y los ingresos por las rutas 2 y 226

“Mar del Plata -dijo Arroyo- siempre recibe con los brazos abiertos a todos los argentinos y extranjeros que quieran venir a disfrutar de todo lo que ofrece.Yo creo que van a pasar unas felices vacaciones y también es demostrativo de la gran capacidad y preocupación de las empresas a las que tenemos que agradecerles por la colaboración porque sin ellas no sería posible. Esto no es el logro de un gobierno, es el logro de una ciudad, los habitantes de Mar del Plata son los que han posibilitado todo esto”, agregó el Intendente.

Por último, Arroyo brindó sus mejores deseos para este año que acaba de comenzar: “Deseo que logremos disminuir la tasa de desocupación y que cada marplatense y batanenses tenga trabajo. También, deseo mejorar el sistema de salud, la Gobernadora está comprometida con esto. Gustavo Blanco está trabajando en la refacción de cuatro Centros de Salud, tenemos nuevas ambulancias. Otro deseo, es mejorar el sistema escolar. A partir de esta semana, nos vamos a ocupar del estado de las escuelas. Ya las mandé a inspeccionar. Queremos llegar a un 2018 con un muy buen nivel de salud, educación y con toda la ocupación que podamos para Mar del Plata y para Batán”.

No voy en tren, voy en avión…

El matrimonio compuesto por Cristina Coni Molina y Alberto Bechelli, que vive en Caballito, fue el primero en bajar del vuelo de Aerolíneas Argentinas que arribó a primer hora de la mañana al aeropuerto Astor Piazzolla.

“Nosotros venimos siempre, somos fanáticos, todos los meses estamos acá”, contó la mujer que en la ciudad se instala junto a su marido en un departamento de la zona de Playa Grande.

“Fue una sorpresa -reseñó el marido- porque no es un buen día para salir a la ruta, hay mucha gente y el día anterior tomamos, así que optamos por sacarnos con tiempo el pasaje. Al aterrizar nadie bajaba y cuando lo hicimos nos sorprendieron contándonos acerca de este acontecimiento”.

El matrimonio, que se describió como “fanáticos de Mar del Plata”, se quedará por una semana para regresar más adelante pero “en auto”. “Anoche (por el sábado) se había cortado la luz en mi casa y no podía prender el ventilador con 40º de térmica, me acosté y casi no podía dormir, y hoy (por ayer) me recibe así la ciudad”, señaló Alberto que todas las mañanas -según relató- cumple con la caminata entre Playa Grande y La Perla “para mantenerme”.

“Es una buena manera de recibirlos, de mostrarles no solo la hermosa geografía que tiene la ciudad, sino también de todo lo que forma parte de ella”, detalló la titular del Ente Municipal de Turismo (Emtur), Gabriela Magnoler que encabezó el acto en la explanada del Museo de Arte Contemporáneo (MAR), junto el intendente Carlos Arroyo .

También estuvieron presente la 44º Reina Nacional del Mar, Natalia Comuzzi, y sus princesa Julieta Germano y Canela Merlino, la Guardia del Mar, el vicepresidente del Emtur, Jorge Zanier, y representantes de las firmas comerciales que se sumaron a la propuesta.

Por tierra

Las familias que llegaron por vía terrestre -Autovía 2 y Ruta 226- fueron recibidos apenas comenzado el nuevo año por personal de la Policía Vial, a pocos kilómetros del ingreso a Mar del Plata, donde se les entregó la carta de bienvenida y la invitación para el tradicional agasajo.

Las primeras en ingresar por la Autovía 2 fueron dos amigas que viven en Lezama, Sandra Cugitach y Susana Ledesma, que el 31 a la noche comieron y emprendieron el viaje.

“No lo calculamos -aseguró Susana- decidimos venir en le dia. Teníamos ganas de cambiar la energía del año y poder poner los pies en el agua a la medianoche. Nos sorprendió este recibimiento. Estamos eufóricas”.

Una familia con cuatro hijos ingresó a la ciudad a través de la Ruta 226 provenientes de Chivilcoy y se convirtieron en los primeros turistas del 2017 al arribar por ese acceso. Llegaron a la 1 de la madrugada. En este caso, la familia es la primera vez que visita Mar del Plata.

La familia Jerez -compuesta por Pablo y Agustina y sus hijos Chabela, Imanol, Romeo y Luisana- se quedará “unos días” en la ciudad y optaron por instalarse en un camping ya que trajeron su propia carpa.

“Es la primera vez que vengo a Mar del Plata”, contó emocionado el padre de familia, aunque su mujer y la hija mayor de 9 años ya conocían la ciudad. “Ahora la vamos a poder disfrutar todos”, señaló la mujer.