Baradel: “Está en riesgo el inicio del ciclo lectivo y demorado el llamado a paritarias”

Para el titular del Suteba bonaerense, Roberto Baradel, el inicio del ciclo lectivo el 6 de marzo próximo “está en riesgo” ya que “está demorado el llamado a paritarias y hay recorte en educación provincial en más de 16.500 millones de pesos”. En Mar del Plata, el titular del gremio docente calificó de “grave y preocupante” la situación de la educación.

Baradel estuvo en la sede local del gremio docente, donde lo acompañó el secretario del Interior, Raúl Calamante; el secretario general del Suteba local, Gustavo Santos Ibáñez; la secretaria general de CTA, Graciela Ramundo y el secretario de Promoción social, Julio Cereza.

En este marco el secretario general dijo: “Estamos sin convocatoria a paritaria, en la Provincia con recorte del presupuesto y el anuncio de (Esteban) Bullrich que va a desconocer la paritaria nacional”. Además denunció el despido de 2600 tutores académicos y la no continuidad del Plan Nacional de Formación Docente.

“Deberán recuperar la pérdida salarial de este año que en promedio es de 8 puntos y hablar que la inflación durante este 2017 va a estar entre el 25 % y el 30%”, agregó.

Por otra parte Baradel reclamó: “No vamos a aceptar la imposición del gobierno con este techo del 20%, que es establecer una baja del salario. Además van a venir con todo el proyecto de flexibilización laboral que lo vamos a rechazar de plano, sin ninguna duda”.

Asimismo el secretario general entendió que “el gobierno de María Eugenia Vidal recortó el presupuesto en un 3%. Esto significa que el sistema educativo no va a contar con 16.550 millones de pesos. Quieren generar condiciones para el deterioro de la escuela pública. Y esto no lo vamos a permitir”.

Hizo una comparación al decir que “en la ciudad de Buenos Aires se destina $40 por chico en los comedores escolares cuando en la provincia son apenas unos $12”.

Por último defendió la lucha docente, al destacar que “el recorte en educación no sólo hará que este Gobierno se enfrente con los docentes sino con toda la comunidad educativa, ya que quieren generar condiciones para el deterioro de la escuela pública. Y esto no lo vamos a permitir”, concluyó el referente del Suteba.