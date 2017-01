Cientos de marplatenses reclamaron “mÃ¡s playas pÃºblicas” en la ciudad

Al grito de “no falta playa, sobran carpas”, cientos de vecinos de las zonas sur y norte de la ciudad marcharon por la costa para reclamar por las playas públicas de la ciudad que son prácticamente “inexistentes”. Al día siguiente de una de las jornadas más calurosas de lo que va de la temporada y en la que ” quedó totalmente en evidencia” que los espacios públicos de playas estuvieron abarrotados”, se concretó una “sombrilleada”, que partió de dos puntos y confluyó en la paradigmática Rambla de los Lobos Marinos para visibilizar un reclamo que lleva varios años.

Algunos vecinos se nuclearon en la zona de La Perla, donde la falta de espacios públicos es visible. Otros lo hicieron en el Torreón del Monje. Con sombrillas abiertas y pancartas, ambos grupos marcharon, repartieron volantes a marplatenses y turistas y expresaron a viva voz las consignas, obteniendo un importante nivel de adhesión.

Los vecinos piden el resguardo de los espacios públicos, especialmente “resguardar a los ciudadanos y a los turistas de situaciones de expulsión” y “eliminar todo material intimidatorio de la costa como sogas, vallas, alambrados, etc.”, además de “control” y “bajadas públicas accesibles y baterías de baños”.

Es que, como todas las temporadas, siempre surgen casos de familias que son presionadas por personal de seguridad de los balnearios privados para “moverse” de sectores que en realidad son públicos pero que los balnearios se “apropian”. Los vecinos aseguran que trasciende públicamente solo una pequeña parte de los casos en los que vecinos o turistas, no tienen derecho a elegir donde instalar su sombrilla para disfrutar de la playa.

“Estamos ante una situación critica, nunca vista, lamentable y muy perjudicial para el turismo de la ciudad y ante la indiferencia gubernamnetal por la escasez de playa publica, falta de accesos, maltratos y expulsiones por parte de los balnearios privados a los usuarios de las playas”, señaló Karina Huarte, una de las voceras de uno de los grupos de trabajo que luchan por recuperar los espacios públicos de playas. La referente ejemplificó que “varias veces durante este verano se ha visto como el mar entra a la zona de balnearios privados” en varias playas, incluyendo La Perla, Playa Grande y Punta Mogotes, dejando sin espacios públicos a vecinos y turistas.

Ella recordó que la ley nacional 17.711 que establece que las playas y riberas son bienes públicos, por ello continúan reclamando que “se controle lo estatal sobre lo privado, que se cumpla la legislación nacional, provincial y municipal que proteje el acceso, uso y mantenimiento de los espacios públicos”.

Esta sombrilleada por las playas públicas se concreta a una semana de la ya clásica manifestación por los espacios públicos que, desde hace 7 años se realiza en la zona sur de la ciudad y que será este domingo, también a las 17.

Desde esta zona, Lorena Medel, indicó que “estamos con bastante problema, los privados han avanzado mucho sobre el espacio público”. “Ahora van a la Defensoría y reclaman obras de refulado para que haya más playa, pero nosotros preguntamos ¿todos los contribuyentes tenemos que pagar un refulado para que aprovechen los privados? antes que eso pedimos que haya una planificación del espacio público, porque no se puede seguir ofreciendo una ciudad feliz para los turistas cuando no les dejamos arena para que puedan disfrutar. Este fin de semana quedó muy expuesto que no hay espacio, que todas las playas, incluso las del sur que tiene playa pública extensa se vio colmada de gente porque en las más céntricas ya no hay lugar para los turistas”, dijo.

Asimisimo, Medel reclamó que las playas del sur no están contempladas en el servicio especial de mantenimiento y limpieza. “Para la zona norte, la 9 de Julio 2.2 millones de pesos pesos por un trabajo que no hace de mantenimiento de las playas y en la zona sur nos han dejado sin limpieza y eso es visible. Si no se ve es porque los vecinos y los guardavidas nos encargamos de la limpieza y la prevención”.