Coria: “No creo que prohibir sea solución y menos si no existe un Plan B”

La concejal radical Cristina Coria disiente absolutamente con el intendente Carlos Arroyo en el tema de las fiestas electrónicas. Edil de Cambiemos y hasta el momento alineada con las políticas del jefe comunal, Coria dijo a LA CAPITAL: “no comparto el formato del decreto” que impone la prohibición.

“Tampoco estoy de acuerdo con el momento elegido para generar este debate, así, imprevistamente y desordenado”, señaló la concejal que, como presidente de la comisión de Obras del Concejo Deliberante, venía trabajando desde hace meses en una ordenanza para establecer un procedimiento para la autorización y desarrollo de los eventos masivos, incluyendo entre éstos a las controvertidas fiestas electrónicas.

Su iniciativa es compartida por otra concejal del oficialismo, la arquitecta Patricia Léniz, todavía más cercana al intendente por pertenecer a su partido vecinal, Agrupación Atlántica, y por sostener en el Concejo todas las propuestas del Ejecutivo.

Además, esta línea de trabajo de Léniz y Coria incorporó una propuesta que tiempo atrás habría presentado la representante del Frente para la Victoria, Marina Santoro, para regular, específicamente, las fiestas electrónicas.

Sin embargo, este trabajo de meses, que ya contaba con el consenso de funcionarios del Ejecutivo, de la Policía, de Bomberos y de productores de espectáculos, y por el que ya se habían realizado audiencias , parece haber sido desconocido o desechado por el jefe comunal y algún o algunos de sus colaboradores, al decidirse por la súbita prohibición.

Manifestó la concejal de la UCR: “Más aún existiendo nuestro trabajo, una prohibición debería haberse planteado antes de la temporada, no en su pleno desarrollo. Es cierto que los mismos hechos originan una preocupación por las fiestas electrónicas pero no estoy segura de que la solución sea prohibirlas. Y menos aún prohibir cuando no se tiene un Plan B”.

LA CAPITAL dialogó con Cristina Coria horas más tarde de una reunión del intendente con los concejales de Cambiemos. Trascendió que por momentos esa conversación tomó un tono ríspido. No faltó quién llegó a la reunión preguntándose por qué “estamos maltratando inútilmente a la gente“, en referencia a la requisa en la playa de heladeritas de insospechables familias de turistas y al extraño operativo en el Complejo Radio City, molestando a los espectadores.

Los espectáculos y las multitudes

A continuación, la entrevista:

LA CAPITAL: ¿Usted viene analizando una ordenanza para los espectáculos que reúnen multitudes?

–En efecto, con la concejal Patricia Leniz y otras áreas del Departamento Ejecutivo venimos elaborando un marco normativo, es decir una ordenanza para los eventos masivos.

–¿Cómo precisan el concepto de “eventos masivos”?

–Es un marco mucho más global que las fiestas electrónicas, de las que tanto se habla ahora. Los eventos masivos pueden ser culturales, artísticos, deportivos, que lleguen, cada uno de ellos, a una concurrencia de hasta 10.000 personas. Corresponden a un tipo de encuentros que hasta ahora no tiene un procedimiento a seguir contemplado por una ordenanza. También se ha planteado un registro de productores de eventos para que el Municipio tenga la información, previamente a las realizaciones, de quiénes serán los responsables.

–¿Qué trámites se prevén?

–También se pide una serie de requisitos vinculados a la seguridad, la limpieza, hidratación, aspectos sanitarios. Y condiciones estructurales también, porque muchos de estos espectáculos requieren de escenarios, montaje de gradas, instalaciones eléctricas, etc..

–Hubo consultas más allá del HCD, ¿no es así?

–Cierto. Para todo éso, con Patricia Léniz venimos consencuando un proyecto que se encuentra en la Comisión de Obras del Concejo Deliberante. Inclusive realizamos jornadas de consultas de las que participaron no sólo concejales y funcionarios del Departamento Ejecutivo, sino también representantes de la Policía, de Bomberos, y de otros sectores relacionadas con la seguridad y el ordenamiento. Y además productores de eventos.

–¿Y ya habían considerado las fiestas electrónicas?

–En la propia comisión, en algún momento, nos preguntamos qué decisión habríamos de tomar: ¿las permitimos? ¿las regulamos específicamente? Que son, éstas, las posibilidades que se debaten en todo el país.

Fenómenos, con nuevas modalidades

–¿Qué se buscaba con una norma específica para los eventos masivos?

–Las situaciones, los fenómenos nuevos van apareciendo. Entendimos que la sucesión de concentraciones masivas para esparcimiento, diversión, presentaciones de espectáculos, con sus actuales modalidades, requería de un marco legal que todavía no existe. Porque no existía ni la necesidad de una autorización, sino sólo el requerimiento de un simple aviso de parte del organizador del evento, y así, el Municipo va caso por caso a analizar las cuestiones de seguridad. Después del visto bueno municipal, van la Provincia y los Bomberos.

–¿Encontraron interés en áreas del Ejecutivo?

–Sí…más aún: los mismos funcionarios del Departamento Ejecutivo, especialmente los que son personal de carrera de la Comuna, que trabajan en estos temas, venían planteando la necesidad de una ordenanza, que a ellos les facilitara las cosas, de manera que ante cada pedido pudieran simplemente referirse a esa ordenanza para que el solicitante supiera qué cumplir, teniendo en cuenta también el escenario o el espacio donde habría de llevarse a cabo el acontecimiento.

–¿Debe ser una necesidad especialmente sentida en Inspección General?

–Precisamente, yo me puse en contacto con el área de Seguridad en la Dirección de Inspección General, y la gente de allí reconoció que desde hace años que expresa la necesidad de tener una ordenanza clara y específica para saber cómo actuar en el caso de las grandes concentraciones de personas. Y éste fue el origen para que nos pusiéramos a trabajar en la cuestión.

–¿Qué le pareció el decreto?

–No comparto el formato de ese decreto. Tampoco comparto el momento elegido para generar este debate y en la forma en que se dio. Uno piensa a partir de los hechos que las fiestas electrónicas, evidentemente, generan un marco propicio para el consumo de estupefacientes. En cada operativo de los que venían haciéndose se han encontrado con drogas, especialmente drogas sintéticas. Es cierto que va muchísima gente a divertirse, y no a drogarse. Pero si se quería prohibir las fiestas electrónicas, y teniendo en cuenta que nosotros veníamos trabajando en el tema desde hace meses, éste no era el momento de salir con ésto. Se debería haber planteado antes de temporada. Y se podría decir –tal vez sea ésto lo que suceda finalmente– que aquellas que ya estén “avisadas” al Municipio se puedan realizar, cumpliendo, por supuesto, con todas las normas de seguridad

–En su opinión…¿cómo seguir ahora?

–De nuestra parte tenemos la voluntad de seguir trabajando en nuestro proyecto de ordenanza, porque es amplio (contempla todas las posibilidades) y tiene el visto bueno de las distintas áreas del Ejecutivo involucradas en la temática. Y la verdad que no estoy tan segura de que la solución a los desafíos que plantean las fiestas electrónicas sea la de prohibirlas. Sí, creo, estas fiestas demandan una mayor presencia, para ordenar, regular, dar tranquilidad a todos.