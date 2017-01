El nigeriano Tony Allen llega por primera vez a la Argentina

El baterista nigeriano Tony Allen se presentará el próximo 7 de febrero en el porteño Niceto Club, en un show en el que homenajeará a su colega estadounidense Arte Blakey.

Allen es un referente del afrofunk y participó del grupo Africa 70 junto al reconocido músico, también nigeriano, Fela Kuti.

Actualmente radicado en París, Allen cuenta con 80 discos en su haber e influenció a numerosas bandas no sólo del funk, sino también del rock, como a Blur, que lo homenajeó en su simple “Music is My Radar”.

En 2006 formó parte de The Good, The Bad & The Queen, con Damon Albarn, Paul Simonon, ex The Clash, y Simon Tong, ex The Verve, y en 2012 de Rocket Juice & the Moon, junto a Albarn y a Flea, de The Red Hot Chili Peppers.

Influenciado por Blakey, el artífice originario de Lagos creó, también, una técnica basada en la emulación de la interacción de una orquesta, lo que se tornó en una de las marcas registradas del afrobeat.

En el marco del ciclo “Black”, de Niceto, el baterista se presentará con un show en el que se aleja del afrobeat (género musical del cual es uno de sus alquimistas) para mostrar su faceta más jazzera.

Actualmente, también encabeza un trío de nü jazz junto a Jeff Mills, pilar del techno.

En octubre de este año planea sacar un disco solista, en el que mezclará varios de los estilos que tocó a lo largo de su extensa carrera.