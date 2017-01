En el mar Argentino hay unas 30 especies de tiburones

La riquezza de la biodiversidad del Mar Argentino incluye más de 100 especies de condrictios, grupo de peces cartilaginosos que incluye tiburones, rayas y quimeras. Solo de tiburones hay unas 30 especies con presencia en la región, algunas de todo el año y otras migratorias. La época de mayor presencia de este tipo de peces es la de primavera y verano. Ninguna de las especies de tiburones que se encuentran en el Mar Argentino reviste, según los especialistas, algún peligro para los seres humanos.

Ante dudas planteadas por algunos guardavidas de la zona y bañistas y la aparición de un ejemplar sin vida en la costa, LA CAPITAL consultó a la doctora Ana Massa, responsable del programa de Pesquerías de Condrictios del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), quién brindó interesantes datos sobre los tiburones.

“Tenemos que decir que en Argentina hay más de 30 especies de tiburones. Algunas son de presencia permanente y otras se acercan en ciertas épocas del año. La época en la que hay más tiburones es, justamente, primavera -verano.

– Muchas especies se encuentran cerca de la costa. ¿Por qué?

– Hay distintos factores. Los grandes tiburones son, en general, especies migratorias. Los que tenemos en la costa bonaerense y pueden llegar a 3 metros de largo y vienen viajando de aguas cálidas del norte, del Brasil y en esta época vienen a aguas de Argentina con distintos objetivos: algunos con fines reproductivos, otros porque tienen aquí areas de cría y otros porque aquí están sus zonas de alimentación. Y hay otras especies que tienen aquí su hábitat permanente, que son las que conocen los pescadores y se consumen en nuestro país.

– ¿Cuáles son y qué características tienen estas especies más comunes en esta zona?

– Las especies de todo el año, que son de talla pequeña, son gatuzo que es muy abundante en nuestra zona, pez ángel que no llegan al metro de longitud total en su estadío adulto y pinta rojas y tiburón espinoso que apenas superan el metro de longitud. Además están los de talla media, como el cazón, que puede llegar a un metro y medio.

Entre los grandes tiburones se encuentran tiburón bacota, escalandrum, gatopardo, que pueden llegar a los 3 metros o incluso superar esta longitud.

– ¿Puede ser que se observen más que otros años?

– Estas especies, como otras, se asocian a las condiciones ambientales. Se acercan a ciertos lugares en ciertas épocas de acuerdo con las condiciones que se dan cada año, con el ambiente y con las relaciones interespecíficas. Si aparecen, es un buen indicador, puede ser porque hay más individuos de ciertas especies, pero también puede ser por ciertas condiciones del momento. Por ejemplo, estas especies se concentran, para aparearse. No viven en comunidad, pero en ciertas épocas y con fines específicos se agrupan y eso pasa principalmente en primavera cuando se concentran porque las hembras están pariendo a sus crías y después de los partos ocurre el apareamiento.

– ¿De qué se alimentan?

– Tienen una alimentación muy variada, los tiburones chicos comen desde pequeños organismos hasta peces, los grandes tiburones comen peces específicamente óseos u otros condrictios. Y en el caso del gatopardo, puede alimentarse de pequeños mamíferos.

– ¿Puede alguna de estas especies ser peligrosa para las personas que estén en el mar?

– No hay registros de ataques de tiburones en el Mar Argentino, salvo un único caso que se dio en la década del 50 y no fue mortal. El mar está lleno de tiburones. Si fueran peligrosos siempre estaríamos escuchando de algún accidente, ataque o mordedura y eso no ocurre. Los tiburones de Argentina son de gran tamaño pero que de ninguna manera son agresivos y mucho menos contra los seres humanos.

– Los tiburones cumplen un rol importante en el ecosistema marino ¿Cuál es?

– Son predadores tope, su rol es fundamental para el equilibrio del ecosistema. De hecho Argentina tiene un Plan de Acción Nacional para la conservación de los condrictios en general, que incluye tiburones, rayas y quimeras. Se firmó en el año 2009 y hay una serie de acciones que está haciendo el país con fines de conservación porque son sumamente vulnerables.

La captura de tiburones en Argentina, tanto deportivo, artesanal como industrial, está regulada. Hay medidas que deben cumplirse. Puede ocurrir que aparezca un tiburón muerto en la costa pero no puede convertirse en algo natural.