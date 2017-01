Encuentros y reuniones para tratar de unir al PJ balcarceño de cara a las elecciones

La gran novedad dentro de las filas del Partido Justicialista surgió en los últimos días cuando los propios protagonistas hicieron público uno de sus encuentros mantenidos con vistas a “intercambiar opiniones sobre la realidad actual”.

Se trata del concejal massista Gabriel Petruccelli y el ex intendente y ex funcionario nacional, José Luis Pérez, quienes se vienen juntando bajo una misión primordial: Juntar todas las vertientes del peronismo local en busca de volver a posicionarlo en el plano local luego de las últimas dos contundentes victorias del radicalismo en las urnas.

Sin dudas, la tarea no será sencilla porque esa misma división provocó una dato histórico en el partido: luego de 28 años de diferentes gobiernos peronistas se perdió la comuna y no por pocos votos.

Varios dirigentes en encuentros off de records asienten que si no se unen será difícil contraponerse a Cambiemos que viene desarrollando una gestión positiva, donde suma obras provistas por Nación y Provincia y una prolija administración de las cuentas públicas tratando de equilibrar luego de un gran pasivo recibido.

Asimismo, son conscientes que la última imagen de un peronista en el poder no es de las mejores teniendo en cuenta que los empleados municipales no cobraron sus sueldos de noviembre cuando José Enrique Echeverría dejó la comuna el 10 de diciembre de 2015.

El propio Echeverría ha venido manteniendo reuniones políticas durante los últimos tiempos y tiene incidencia directa sobre el bloque de concejales del Frente para la Victoria. Es más, en diciembre pasado participó de un plenario convocado por el Frente Ciudadano conformado por diferentes sectores del kirchnerismo como Peronismo Militante, JP La Cámpora, Nuevo Encuentro y MNA FORJA, entre otros.

Por otra parte, también aparecen con un signo de interrogación para sumarse a una posible alianza peronista, los dirigentes Diego Córdoba y Jorge Guzmán. El primero aliado con el sector del puntano Rodríguez Saa y el segundo que fue propuesto como candidato a intendente por algunos agrupaciones peronistas locales que finalmente declinó.

En este marco, seguramente los peronistas vivirán un verano “movidito” para llegar a la ansiada unión, de la cual se viene hablando desde la campaña electoral del 2015.