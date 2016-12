Fiorini dejó abierta la puerta para una salida del Frente Renovador

Un día después de que sus votos sobre el aumento de boleto y las tasas generaran malestar interno en el Frente Renovador, el jefe del bloque de esa fuerza en el Concejo Deliberante, Lucas Fiorini, no descartó dar un paso al costado.

“Voto con la responsabilidad de alguien que puede gobernar la ciudad. Lo hice cuando gobernó (Gustavo) Pulti y en la actualidad con (Carlos) Arroyo. Eso no quiere decir que uno no tenga diferencias ni incluso otro modelo de ciudad, pero si se abren, escuchan, suman nuestras propuestas, no voy a dejar de reconocerlo y coordinar lo que sea para bien”, dijo el edil. Y agregó: “Eso es lo que nos da pertenencia a un espacio. Si se abandonan estas cuestiones sustanciales, es claro que muchos de nosotros no podremos seguir más allí”.

Fiorini y su compañero de bloque Alejandro Carrancio votaron el jueves, en la última sesión del año, a favor del incremento del boleto a $ 7.97. Fueron apoyos clave para que la alianza Cambiemos impusiera la nueva tarifa del transporte público. Y marcaron la primera diferencia de la jornada con Cristian Azcona, el otro integrante del bloque, que se abstuvo.

Luego vendrían otras dos divergencias sustanciales. Fiorini y Carrancio no rechazaron, como el resto de la oposición, el pedido de emergencia financiera, económica y administrativa solicitada por la gestión de Arroyo. Tampoco las ordenanzas fiscal e impositiva, que contienen aumentos en las tasas municipales (en ambos casos se abstuvieron).

“Me integré en el año 2013 a un espacio que tenía como eje a los intendentes, su gobernabilidad, la descentralización como la herramienta para optimizar la gestión y el gasto, mejorando el control. Un espacio creado por intendentes exitosos, conducido por uno de ellos, (Sergio) Massa”, dijo Fiorini.

“Sigo pensando lo mismo, y el mensaje de Sergio que exterioriza sobre la actuación respecto a la gobernadora es en esa sintonía, vinculado a la gobernabilidad y el tiempo de lo nuevo”, agregó. Y mencionó que “Sergio modificó y acompañó por segunda vez cuestiones centrales como el presupuesto, y es correcto lo que hizo, nadie lo objetó porque va en línea con una buena concepción de la actuación pública”.

Fiorini dijo que, “si es necesario”, hablará con Massa “para verificar que eso no cambió y que no está “en el espacio equivocado”. Eso sí: hasta ayer a media mañana esa comunicación no se había producido, según él mismo admitió a LA CAPITAL.

“Quienes en el 2015 no especulamos y aceptamos candidaturas ejecutivas cuando las encuestas no eran favorables y era noticia diaria el drenaje del Frente Renovador pareciera que ahora somos permanentemente observados por los que nada construyeron oportunamente con el apoyo y confianza de Sergio”, lanzó Fiorini.

El concejal defendió su conducción en el plano local: “Hemos crecido con fuerza en Mar del Plata, eso lo reconoce todo el mundo, y en lo local he conducido ese proceso con éxito. Este es un espacio de construcción, no de destrucción, de responsabilidad y de cuidado de nuestra comunidad. Nunca concebiría una política que afecte la ciudad y su gente por más diferencias que uno pueda tener con quien gobierne. No creo en una oposición que apueste a que explote la ciudad, que busque el fracaso de la temporada, que por detrás golpee a la gobernadora. Siempre pensé así”.

Recordó, a la vez, que obró de la misma manera con la administración municipal anterior: “Permitimos realidades como la Policía local, por dar un caso que ahora el oficialismo reconoce como algo positivo, pero entonces fuimos los únicos de la oposición que lo anticipamos. Y algunos también nos criticaron y hablaron de arreglos, sin entender que muchos de nosotros estamos en esto por vocación de servicio y para intentar con todas las fuerzas mejorar las acciones de gobierno. Nosotros somos coherentes, eso es de una honestidad y sencillez que pareciera que algunas mentes mezquinas no pueden comprender y ven siempre detrás razones oscuras, quizás porque ellos sean así”.

Las “razones oscuras” refieren a las causas por las que, según hicieron trascender dirigentes del Frente Renovador, Fiorini habría acompañado al oficialismo en las votaciones del viernes. Hasta mencionaron que cambió el voto por “designaciones de personal”, lo que Fiorini calificó como “una operación política” en su contra porque “el bienestar de la ciudad no se entrega ni se negocia”.

Según Fiorini, “Mar del Plata define su año en los meses de verano”, y comenzará enero “sin incertidumbres legislativas”. “Es cierto que colaboramos con esta mejora. Algunos querían paros en pleno inicio de la temporada, conflictos que sean elementos para ‘informes’ anti Mar del Plata, como los que acabamos de repudiar por nuestra iniciativa”, dijo en referencia a la medida de fuerza que amenazó con tomar el gremio de los choferes si el aumento de boleto no se aprobaba y a las notas emitidas por el canal C5N bajo el título “Mar del Plata, ciudad maldita”.

“Fui candidato a intendente porque tengo sana vocación de serlo, no hago cosas a los demás que no quiero que me hagan a mí, y eso incluye lo que no me gustaría que me hagan si conduzco la ciudad. La legitimidad y credibilidad también se generan así”, marcó el edil.