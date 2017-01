Frigerio anticipó un proyecto para ampliar y acondicionar el aeropuerto

Hubo un tiempo no muy lejano en que el ministro del Interior también tenía a su cargo el área de Transporte. Esa época, que se caracterizó por la fuerte campaña publicitaria que encaró el entonces ministro Florencio Randazzo, ya pasó. Pero quedó la costumbre de que el ministro del Interior deba responder cada interrogante que se cierne sobre el transporte. Rogelio Frigerio ya lo entendió y ayer, durante una recorrida por los tráilers y combis de documentación rápida de Mar del Plata, anticipó un plan para ampliar el aeropuerto Astor Piazzolla y ratificó la promesa del Gobierno nacional de que este verano vuelva el tren.

“Estuvimos conversando con el intendente sobre ese tema”, anunció el ministro cuando lo consultaron sobre el aeropuerto. Enseguida recordó que el año pasado el gobierno se ocupó de la puesta en valor del aeropuerto de Tucumán, para que desde allí salga la producción de arándanos de esa provincia, y el de Mendoza, cuya obra “está finalizando” con igual objetivo: la salida de la producción.

“Lo mismo queremos para Mar del Plata. Queremos que Mar del Plata tenga un aeropuerto en el cual pueda salir la producción directamente de este lugar de la Argentina al resto del mundo”, comentó Frigerio, y reveló que el intendente Carlos Arroyo, con quien compartió la recorrida, le entregó una carpeta con un estudio “sobre el impacto económico que podría tener esta obra” que se comprometió a “trabajar con el ministro de Transporte (Guillermo Dietrich)”.

La llegada del tren fue prometida por el propio Dietrich para diciembre, y hasta el presidente Mauricio Macri aseguró en su cuenta de Facebook que ya estaba todo listo para la vuelta de ese medio de transporte a Mar del Plata, interrumpida en agosto de 2015. Cumplido el plazo, y luego de que la Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos advirtiera que las vías aún no están transitables, Frigerio dejó intactas las expectativas, aunque evitó ponerle fecha al regreso.

“El ministro de Transporte planteó hace unos meses la posibilidad de tener ya en esta temporada el tren. Recién me comuniqué con la gente del Ministerio (de Transporte) y me dicen que el tren va a estar en esta temporada. No tienen una fecha prevista. Están haciendo las pruebas con trenes sin pasajeros, por una cuestión de seguridad, y cuando se sientan plenamente confiados de que no hay ningún problema vamos a poder tener nuevamente el tren a Mar del Plata, con todo lo que eso significa para el turismo de esta ciudad”, señaló.

Shock de obras

Como ya anticipó en medios nacionales, Frigerio insistió con que este año será “el de la explosión de la obra pública en todo el país” y prometió “una inauguración por día en 2017, en promedio”. En esa línea, enumeró las obras previstas para Mar del Plata. Dijo que la planta depuradora de aguas residuales (que había recorrido en su anterior visita a la ciudad, a fines de octubre) “está en marcha” y “se va a terminar en los próximos meses”. Mencionó las obras de vivienda y hábitat. También las de agua potable. “Hay un compromiso del presidente Mauricio Macri de que al final de su gestión el 100% de los argentinos tengan acceso al agua potable y lo mismo en términos de cloacas y plantas de saneamiento, así que estamos concentrando nuestra energía, entre otras cosas, en esto”, indicó.

No olvidó el gasoducto. “Está en marcha el proyecto para llevar gas a una parte de la ciudad que hoy no tiene y eso está frenando varios proyectos de inversión, de construcción de privados”, lamentó, y dijo que la obra

va a tener un doble efecto: “la posibilidad de que tengan gas por red todos los marplatenses” y “una inversión muy importante de la construcción privada de viviendas en la ciudad”.

Con todo, el ministro no le puso fecha al inicio de los trabajos. “Eso depende del Ministerio de Energía, pero venimos hablando con el intendente y con su equipo de tener una reunión en Buenos Aires para apurar la obra, porque sabemos todos la importancia que esto tiene en la ciudad”, apuntó.

“Mar del Plata es una de las ciudades más importantes de la Argentina, también una de las más lindas, y se merece que tenga un Estado presente haciendo obras para cambiarle la vida a los marplatenses”, agregó.

Sobre el operativo de documentación del verano que vino a presentar, Frigerio recordó que el objetivo es que cada vez más argentinos tengan su nuevo DNI. “Como ustedes saben, el 1 de abril el viejo DNI va a dejar de tener utilidad. Ya desde el 1 de noviembre del año pasado no se puede viajar con él”, precisó. El desafío no es menor: aún quedan “un millón de residentes en la Argentina sin el nuevo DNI”.