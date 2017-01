Gobierno bonaerense cita a los médicos tras el paro

El gobierno de la provincia de Buenos Aires citó a los médicos nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense (CICOP) a una mesa técnica para el próximo jueves, con el fin de destrabar el conflicto que mantiene con el sector.

Los médicos reclaman cerrar las paritarias de 2016 e insisten en que aún no comenzó el diálogo para el ciclo 2017, confirmaron fuentes de ambos sectores.

La reunión será luego del primer paro de actividades de 2017, y tras los posteriores cruces entre el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y dirigentes de CICOP, por la advertencia de descuento del día de paro.

“En el mediodía del viernes 13 recibimos la comunicación del Ministerio de Trabajo de la convocatoria a mesa técnica para el próximo jueves 19. Sin dudar, allí iremos a expresar nuestros pedidos de aumento salarial y demás cuestiones pendientes, dando cumplimiento a las definiciones pautadas en el seno de CICOP”, manifestó el gremio en un comunicado difundido hoy.

Los médicos, que vienen de hacer un paro de actividades la semana pasada, reclaman negociar las paritarias que consideran pendientes, aunque desde el gobierno responden que el sindicato persigue “intereses políticos”.

“El gobierno salió a publicitar su decisión de descontar los días de paro de los trabajadores estatales. En lugar de ponerse a resolver los graves problemas que padecemos en el Estado provincial, en particular en el sistema de Salud”, dice el sindicato al hacer referencia a la postura del gobierno en relación al descuento para quienes adhieran al paro.

Sobre eso, agregó que “plantear un desmedro de nuestro derecho constitucional de huelga, intentar una disminución de nuestra posibilidad de reclamar invocando descuentos y amenazar a quienes sostenemos a diario la atención de la salud en hospitales y centros de salud con compromiso y dedicación, no parece ser el camino”.

En esa línea, CICOP afirma que no hay forma de “no cerrar la paritaria si no nos convocan luego de más de tres semanas sin llamado; y reafirmamos que la grave crisis de la salud provincial no se resuelve con amenazas ni amedrentamientos, sino con decisión política e inversión presupuestaria acordes a las necesidades de su funcionamiento”.

Frente al llamado, la mesa directiva del gremio que nuclea a los médicos y profesionales de la salud decidió postergar hasta el próximo viernes la convocatoria a su consejo directivo, luego del paro de 24 horas realizado el miércoles pasado.

“Fueron convocados a la mesa técnica pero el tema salarial no va a tratarse”, dijo una fuente del ministerio de Trabajo a Télam al ser consultado sobre los temas que se tratarán en la reunión de esta semana.

Por ello, el gremio confirma que “analizará, de acuerdo a los resultados de esa reunión, los pasos sindicales a seguir”.