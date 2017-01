Magalí Tajes y Uke Geraci juegan a la “Rayuela”

Tras funciones a sala llena, Magalí Tajes y Uke Geraci volverán con “Rayuela”, su espectáculo de humor donde interactúan stand up, música y teatro, este lunes a las 23,30 en el Teatro Melany, de San Luis 1750.

Esta comedia es una invitación a reírse, a delirar y sorprenderse de los mundos posibles que se pueden habitar. Una invitación delirante a reflexionar sobre los miedos, la vejez, el sexo, la soledad, el condicionamiento social…sobre quiénes somos y las infinitas posibilidades que tenemos de ser.

Magalí Tajes es comediante y escritora. Formada con referentes del stand up como Luciano Mellera, Fer Metilli, Pablo Picotto y Martín Pugliese. Participó en el ciclo 2016 de Comedy Central y en tres ediciones del prestigioso festival Ciudad Emergente (2013/2014/2016) Realizó giras por el interior y la costa argentina con el elenco “Chicas de Pie”. En 2014 publicó su primer libro “Arde la vida”, el cual va por su cuarta edición en Argentina.

Uke Geraci es actor, docente teatral y comediante. Formado en teatro en la EMAD y con referentes como Agustín Alezzo y Guillermo Angelleli; con una extensa carrera de 20 años tanto en teatro oficial como under, cine y TV. En stand up se formó con Fernando Sanjiao. Participó en dos ocasiones del Festival Ciudad Emergente (2014/2015); fue uno de los ganadores del 1er Concurso Nacional de stand up, obteniendo a su vez mención a mejor comediante. En los últimos años realizó temporadas de verano en la costa y llevó su unipersonal de stand up por todo el país.