Nahuel Pennisi y su particular estilo musical desembarcan en el Roxy

Dueño de una particular manera de tocar la guitarra, con una voz que transmite una gran fuerza y, además, persona no vidente, Nahuel Pennisi concentra una serie de condimentos que lo hacen un artista diferente. Esta noche traerá su música a Mar del Plata, para ofrecer un show que se enmarca en “Primavera Tour 2017”. Será a partir de las 21.30 en el Teatro Roxy (San Luis 1750).

A su 25 años, Nahuel es un talento con una sensibilidad extraordinaria, es un sello que se convierte en su marca personal como artista. Posee una relación innata con la música que se expresa a través de todo su cuerpo: desde su oído absoluto a la técnica completamente personal que ha desarrollado para tocar la guitarra. Todo en Pennisi es música. Cuenta con una historia de vida digna de conocerse.

“Es la primera vez que voy a tocar en una temporada de verano en Mar del Plata”, comentó el joven músico, quien con su primer disco “Primavera” obtuvo el premio Gardel 2016 al Mejor Álbum Nuevo Artista de Folclore.

El músico ciego que toca la guitarra y canta de manera cautivante tuvo una vertiginosa carrera en pocos años, compartió escenarios con León Gieco, Pedro Aznar, Teresa Parodi, Soledad, Luis Salinas, Chango Spasiuk, Ligia Piro y Carajo, entre otros.

“El disco ?Primavera? tiene en su mayoría composiciones propias aunque también versiones de canciones. Con grandes invitados como Franco Luciani, Luis Salinas, Teresa Parodi y el Chango Spasiuk”, dice. Y añade respecto al show de esta noche, donde estará acompañado en percusión por Carolina Cohen y en bajo por Patricio Resico.

“Es un show dinámico de música popular, folclore argentino y latinoamericano, canciones emblemáticas. Empezar el año con este concierto me genera muchas expectativas. Es un agradecimiento constante a poder ser músico y tocar para la gente, que es lo más importante para mi”.

El año de Nahuel fue muy exitoso, con una gira nacional por diferentes ciudades del país presentando su álbum “Primavera”. Además, entonando el Himno Nacional en el partido de rugby Argentina ? Nueva Zelanda, en el Estadio Vélez Sarsfield. Además cantó junto a Diego Torres como invitado especial en el “Buena Vida Tour” en el teatro Gran Rex de Buenos Aires en dos oportunidades, con Sin Bandera en su gira “Una Última Vez” en el Auditorio Nacional de la ciudad de México y con Marcela Morelo en el Gran Rex.

En junio presentó en Alemania con la orquesta europea L’Arpeggiata protagonizando la opera Orfeo. Después realizó durante julio dos conciertos en el Tasso en la Ciudad de Buenos Aires. En agosto, septiembre y octubre se presentó y en diferentes ciudades de la ciudad de Buenos Aires y en el país.