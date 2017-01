Operativo en el teatro Radio City: “Esto fue un apriete”

El director del teatro Radio City, Marcelo Marán, mostró su disconformidad por el operativo realizado esta noche por efectivos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y afirmó que se trató de un “apriete”.

Finalmente, los inspectores realizaron una serie de actas y se retiraron del lugar sin clausurar las salas como se sostuvo en un principio.

“Es todo muy raro porque el otro día vino una persona pidiéndonos que abonaramos a un gremio de vigiladores. A partir de ahí dijimos que no íbamos a pagar porque no teníamos seguridad ni vigilancia en el teatro. Entonces hoy cayeron todos con este enorme procedimiento que pareciera que fuera para delincuentes persiguiendo a los productores, artistas y empleados del teatro”, afirmó enfurecido Marán. Y, enseguida, agregó: “Para colmo en una temporada que es la peor que hay, estos señores quieren clausurar el teatro. No entendemos el apriete. Hay un montón de gente de civil que no sabemos quiénes son”.

Luego de los momento de tensión, el personal que estaba a cargo del operativo se retiró del lugar. “Llegaron los periodistas y se fueron todos. Hicieron actas. El problema es como nos aprietan y como nos maltratan. Han tratado a los artistas y a los empleados como delincuentes”.

Por su parte, las autoridades que estuvieron a cargo del operativo no dieron explicaciones de lo ocurrido ni las infracciones que se cometieron en el teatro.