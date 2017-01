“Siempre he ido detrás de los deseos y la gente lo siente genuino”

“Caminos del alma. Primeros pasos hacia una vida espiritual” (editorial Urano), el nuevo trabajo de la escritora Valeria Schapira surgió como una continuidad de su primer libro (“Dolores del alma”), que además fue el disparador para comenzar la aventura editorial recién salida a las librerías.

Si bien aseguró que no se trata de un volumen autobiográfico, Schapira contó que “escribo siempre en primera persona. Es más un estilo de escritura que narcisismo y las referencias son meros disparadores, igual que en el primero”.

Justamente ese libro lo escribió “a partir de una profunda crisis personal”, señaló en diálogo con LA CAPITAL, y allí exploró “el proceso de salir del dolor rumbo a mejores sitios, más luminosos. Fue tanto lo que experimenté, lo que fui probando y leyendo, que me pareció poco generoso no compartirlo con los lectores”.

En ese sentido, lo comparó con “cuando estás buscando la salida y la encontrás. La verdad, es un acto hasta de nobleza señalarle a los demás por dónde” aunque aclaró que “no pretendo señalarle a nadie por dónde ir, pero sí contar esto me hizo bien, todo esto está bueno, prueben lo que les guste”.

Asidua usuaria de las redes sociales, ya que además es columnistas especializada en vínculos en el portal Match.com, describió al “feedback” con los lectores como “increíble”.

“El público lector me conoce más a través de las redes, mucha gente sigue los posteos”, contó. Toda esa relación virtual empezó con su anterior trabajo, ya que a través del mismo muchos lectores comenzaron a contactarse “con profundos dolores, terribles, y se vieron reflejados en ese libro y me hicieron depositaria de sus historias. Confieso que en un momento me asustó un poco y después decidí que estaba bueno porque no pretendo erigirme en gurú de nadie pero decirles acá estoy, te acompaño”.

Camino virtual

La mayoría de esos contactos a través de las redes sociales se corporizan a través de Facebook. “Creo que si la vida te pone ante determinadas circunstancias es porque tenés que estar ahí -analizó Schapira-. Nunca me imaginé eso, porque eran cosas terribles. En un momento pensé ¿qué hago con esto?”.

Entonces relató que se dijo: “No soy psicóloga, trabajo como experta en vínculos pero no pretendo atribuirme un rol de ‘yo voy a resolverte la vida’. La vida se la tiene que resolver cada uno, pero te puedo ayudar con algunos tips de cosas que he probado, que están buenas y por ahí no las conocen”.

En “Caminos del Alma”, la autora sostiene que la vida es movimiento y ese continuo devenir se deja ver tanto en su vida personal como profesional, ya que cambió varias veces el rumbo.

“Los budistas lo llaman impermanencia -aseveró-. Hace dos años me desnudé para la tapa de un libro, hoy no lo haría. Me ves escribiendo un libro sobre una búsqueda espiritual, no me imaginaba que la vida me iba a poner en una circunstancia así”.

Aunque confesó que si un tiempo atrás desde una editorial le pedían un trabajo así “me les reía en la cara. Pero ‘Caminos del Alma’ nació por deseo mío, creo que todo en la vida nace por deseo propio. Siempre he ido detrás de los deseos y la gente lo siente genuino”.

Mejorías

En cuanto a las posibles sugerencias para quienes quieran iniciar ese camino, la escritora aseguró que “el camino es individual e intransferible. No me gustan los consejos y menos si no son pedidos. Hay un llamado individual a cambiar en algún momento”.

“Cuando te levantás -añadió- y sentís que la vida que estás viviendo no te gusta, ahí hay una necesidad de cambio. Muchas personas se quedan en qué fácil que la decís, yo no puedo porque tengo hijos, no puedo renunciar al laburo, pero hay gente que se reinventa todo el tiempo, sino preguntale a los inundados, preguntale a los refugiados”.

En ese sentido, describió que “esa gente vuelve a empezar, entonces uno que está mucho mejor si se quiere, estamos en posiciones como más cómodas de reinventarnos, podemos hacerlo”.

Schapira se pierde en recuerdos sobre Mar del Plata, a la que concurrió durante toda su infancia, y no dudó en calificarla como “muy mágica”. Y su libro lo presentó, el viernes pasado, en la Villa Victoria, donde “mi madre me llevaba a ver el ciclo ‘Traiga su manta y escuche'”. También recordó que de adolescente fue camarera en el bar Exeter y que la despidieron “porque se me iban los de las mesas sin pagar”, se rió.

“Caminos del alma” recomienda vivir cada día como si fuese el último. Al ser consultada sobre qué haría al encontrarse en esa situación, la escritora respondió: “Tomaría un café con el hombre que disparó ‘Dolores del alma’, que es lo que me falta. Todo lo demás lo hago. Quizás sería menos ‘workaholic’. He hecho lo que he querido pagando precios bastante altos, no tengo grandes pendientes”.

En cuanto al panorama laboral de 2017, aseguró que “viene muy bien. Tengo un proyecto de nuevo libro sobre perros”.