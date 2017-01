“Tengo miedo de que a Cambiemos no le vaya bien”, dijo Alfonsín

El diputado nacional Ricardo Alfonsín se mostró crítico del gobierno de Mauricio Macri y del propio radicalismo, a quien instó a “hacer oír su voz”, en el marco de la reunión del Morena con referentes de la Quinta Sección Electoral. Reclamó participación activa en la mesa chica de Cambiemos y cuestionó la “falta de firmeza” por parte de referentes del radicalismo a nivel nacional. Alfonsín se mostró poco esperanzado que la situación se modifique en 2017 e instó a sus correligionarios a “hacer oír su voz”.

“Lamentablemente, durante este primer año, por lo menos respecto a las decisiones que se toman desde el Ejecutivo, el partido no ha tenido ninguna posibilidad de hacer oír su voz o no ha querido, no sé”, sostuvo y agregó que esta participación es algo que viene “reclamando desde hace un año y ya no me hago muchas ilusiones de que haya un cambio de actitud en este sentido”.

Basó las discrepancias en lo que él considera “un defecto de nacimiento de Cambiemos” relacionado a la falta de un “acuerdo programático”, hecho que considera “muy grave”. “Nunca tuve ninguna duda de cuál podría ser el rumbo de un gobierno del PRO, pero como además del PRO existían en Cambiemos otras fuerzas políticas creí que mi partido iba a influir mucho más”, confesó.

Manifestó, en este sentido, que si el radicalismo “hubiese tenido la posibilidad de participar en las decisiones, estas hubiesen sido otras porque somos fuerzas que piensan distinto”.

Ante la consulta de si esta situación podría ameritar un futuro quiebre en la alianza, el legislador fue contundente: “No creo que nuestras responsabilidades hoy nos hagan pensar en esas alternativas, nuestra responsabilidad es seguir haciendo el esfuerzo para que a Cambiemos le vaya bien pero yo tengo miedo que a Cambiemos no le vaya bien”. Y aclaró: “Yo tengo miedo de que a Cambiemos no le vaya bien porque se pueden generar situaciones sociales muy complejas. La sociedad no está demasiado ilusionada con la política, existe una distancia muy grande entre la política y la sociedad. Tengo temor de que si se produjera una fuerte desilusión, se generen las condiciones políticas para que surjan liderazgos mesiánicos, aventureros y autoritarios. La aparición de la peor forma de la política que es la antipolítica”.

Sobre el rol que el radicalismo puede ejercer en la lucha de que esto no ocurra, sostuvo: “Frente a las circunstancias de no estar acompañado mayoritariamente en las posiciones hay dos posibilidades: o cambiar de posición o hacerte cargo de las consecuencias. Yo me hago cargo de las consecuencias porque sino sentiría que traiciono las ideas de mi partido y a mí mismo”.

Alfonsín se mostró reacio a expresar cualquier posicionamiento de la UCR frente al año electoral. Sostuvo que esas discusiones “alejan de la sociedad”, ya que esta “esta muy preocupada por cuestiones que no tienen que ver con la forma que vamos a resolver nosotros la cuestión las candidaturas para 2017”.

De todas maneras, señaló que, si bien en la UCR “todavía no se discutieron estrategias electorales”, las mismas serán decididas por “los propios radicales”. “Ni las van a decidir instancias partidarias ajenas a la Provincia, ni las van a decidir otras fuerzas de Cambiemos y tampoco las van a decidir, a pesar de los esfuerzos, los medios de comunicación”, afirmó.

En tanto, aseguró que este año el radicalismo seguirá con su actitud crítica frente al gobierno de Mauricio Macri si así hiciera falta y ejemplificó con su posición frente a los “tarifazos” del 2016. “Yo dije que estaban cometiendo un error, que no habían llamado a audiencia pública, que se le había pedido a la sociedad paciencia, que no se podían resolver sus problemas de la nada, pero tampoco se les podía resolver los problemas a las empresas de la noche a la mañana. Además de sincerar las tarifas, había que sincerar la relación contractual de las empresas concesionarias con el Estado”, reclamó.