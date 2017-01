Viene Macri, Carnaval distinto, patrimonio que “desaparece” y con Pico Mónaco no se jode

Viene el Presidente. Mauricio Macri podrá descansar y jugar al paddle este fin de semana en la cancha que hizo reparar en la residencia presidencial de Chapadmalal. Por cuestiones de seguridad, oficialmente no se anunció aún la visita, pero pudo saberse que el Presidente hasta podría realizar alguna actividad oficial el viernes en Mar del Plata para, sábado y domingo, descansar con su esposa y su hija a metros del mar. También este fin de semana vendría la gobernadora María Eugenia Vidal, tras la polémica que se produjo por sus días de descanso en México. Un fin de semana, en definitiva, en el que todas las miradas apuntarán a Mar del Plata, donde, además se jugará el primer superclásico del año entre Boca y River con entradas agotadas desde hace varios días.

Fueron a La Paloma y los sacaron volando. Cuenta la historia que el servicio de calle fue a un local en calle Olavarría, La Paloma, propiedad del tenista Juan Pico Mónaco, a su vez novio de Pampita, y pidieron algún tipo de colaboración… Pero resultó que Pico tenía el celular de su amigo el ministro, a quien inmediatamente llamó. Desde la costa uruguaya donde estaba el alto funcionario descansando unos días, por teléfono ordenó el relevo inmediato del titular de la comisaría. Lo llamativo es que el servicio de calle sigue siendo el mismo. Eso sí, ahora pasan lejos de la cervecería…

No se vivió el mejor clima, el lunes al mediodía, en la oficina privada de la municipalidad. La autorización para reanudar esa misma noche una fiesta electrónica suspendida por la lluvia del sábado, provocó cortocircuitos en las más altas esferas. Hubo gritos, amenazas y pedidos de explicaciones cruzadas. “Hay muchos funcionarios estresados porque ha sido un verano muy intenso”, fue la explicación que dio una histórica empleada de la planta baja que conoce todos los secretos de ese sector.

Blanco más blanco que nunca. A veces recuerda los tiempos tranquilos, cuando sólo se preocupaba por sus pacientes…El secretario de Salud, tras una semana de furia, con acusaciones para “todas y todos” (sindicato de municipales, oposición -los nervios lo llevaron a confundir Acción Marplatense con la Agrupación Atlántica en dos oportunidades en su accidentada charla con María Delia-, este medio y un portal) analiza su futuro político. Y en este contexto muchos admiten en voz baja que está cada vez más lejos del PRO. O por lo menos, del grupo al que pertenecía cuando llegó al gobierno. Al “doc”, como lo llamaba el periodista que en otro programa radial escuchó atentamente las críticas del funcionario contra otros medios, ya le recomendaron que sea más cauto con los mensajes que deja grabados en los contestadores telefónicos.

“Carnaval toda la vida, y una noche junto a vos, si no hay galope se nos para el corazón” van a cantar este domingo Los Fabulosos Cadillacs en recital gratuito frente al mar. Y a propósito de Carnaval, se prepara una fiesta monumental en Mar del Plata. Por ahora en silencio, se viene organizando una celebración de dos jornadas, con comparsas nacionales, números artísticos y algunas murgas locales. La idea es realizar un desfile en un escenario con tribunas, al estilo “Sambódromo”. ¿El lugar? Anoche se analizaban dos variantes: la Base Naval o la Escollera Norte. Habrá más novedades en próximas entregas.

El joven funcionario tuvo sus minutos de fama por su participación en aquel video del pedido de coima. Rescatado tras el destierro, eligió el perfil bajo, pero este verano volvió al ruedo con toda la fuerza. Enamorado, revisa termos en busca de alcohol de los turistas que van a la playa, hace de informante, siempre en off y hasta tiene tiempo de mandarle whatsapps a algún funcionario, solidarizándose por alguna publicación, escrita con los mismos chusmeríos que él aporta, en su reiterado y conocido juego a dos puntas. Ya ha defraudado a muchos de los que confiaron en él, pero evidentemente tiene vocación por ser noticia. “Sería saludable que camines cerca del mar, reflexiones y comprendas que en la política y en la vida hay códigos que respetar”, le aconsejó un correligionario suyo. ¿Lo entenderá?

No le sale una bien…La secretaria de Cultura, Silvana Rojas, optó el fin de semana por cambiar de aire y viajó a Buenos Aires tras el durísimo documento de 9 ex secretarios del aérea que la criticaron por su gestión, o para decirlo de mejor modo, por su falta de gestión y que incluso fue publicado en varios diarios, como La Nación. Quería desenchufarse, pero cuando vio en la pantallita del celular que el llamado era de su mano derecha Nora Zamora, directora coordinadora a cargo de Villa Victoria, no le quedó más remedio que atender. “Se robaron una columna histórica de la Villa”, le informaron desde acá. La funcionaria no daba crédito a lo que escuchaba…

Es que como lo informó LA CAPITAL, una columna histórica francesa, de hierro fundido, del siglo XIX y que pesa más de 350 kilos, fue robada del interior de la Villa Victoria en un hecho inédito y que ya ha alcanzado repercusión nacional. Si bien el lugar cuenta con vigilancia, nadie vio a las al menos tres o cuatro personas y el camión que debieron intervenir para llevarse ese bien patrimonial. Muchos están convencidos de que se trata de un “robo a pedido”, quizás de quien ya cuenta con algunas de las farolas sustraídas con anterioridad. Lo llamativo del caso es que en estas horas, en Villa Victoria, los “capos” están más preocupados en determinar quién filtró la información en lugar de tratar de investigar la sustracción de un bien patrimonial. El “comité de investigación de filtraciones” está conformado por Silvita, Norita, Quique y Cristian, quienes hasta ahora no han logrado resultados. Mientras, la ciudadanía espera el documento, el comunicado o las explicaciones del caso ante este increíble suceso.

Una buena para los marplatenses que viajan al exterior y para las agencias de turismo de la ciudad. Desde el 3 de abril, Aerolíneas dispondrá un vuelo directo entre Mar del Plata y Ezeiza. Ese servicio cubrirá una vez por día la ruta Comodoro Rivadavia-Trelew-Bahía Blanca-Mar del Plata-Ezeiza y claro está, el regreso, Ezeiza-Mar del Plata-Bahía Blanca-Trelew y Comodoro Rivadavia. En tanto, han sido hasta ahora más que exitosos los vuelos de la empresa de bajo costo, Andes. Los aviones de 165 pasajeros salen y llegan colmados. ¿Seguirán después de la temporada?

Jorge Ferro, concejal de Acción Marplatense

Los sorprendió a todos. El concejal de Acción Marplatense Alejandro Ferro presentó una iniciativa impulsando, un conjunto de acciones para que la ciudad sea incorporada al Fondo del Conurbano Bonaerense. “Este Fondo tiene una magnitud de 25.000 millones de pesos de los cuales corresponderían a Mar del Plata 1635 millones para este primer año, por lo cual entendemos que es imprescindible que la ciudad sea respetada, que no sea postergada ni discriminada respecto de otras que, por estar en el conurbano, ya lo tienen asegurado”, explicó, añadiendo que “con esos recursos pueden construirse, por ejemplo, 20 escuelas y 1.648 cuadras de pavimento por año”, para extender luego a otras equivalencias que supondría contar con ese financiamiento para inversiones de interés público. Un aporte desde la oposición, se indicó desde AM. De todos modos, también hubo lugar para chicanas. Días más tarde, tras la suspensión de los feriados puente, la concejal Claudia Rodríguez, picante, escribió en su twitter: “le pedimos al jefe político de la ciudad, Joaquín De la Torre (ministro de Gobierno de la provincia y enviado por la gobernadora a “colaborar” con el intendente Arroyo), que se sume a la defensa de la industria turística y rechace él también el decreto 52″.

A propósito, diversos sectores locales se expresaron contra la eliminación de los feriados puente. El decreto 52/2017, del Ejecutivo nacional oficializó la medida y generó polémica tanto en el ámbito empresarial como político de la ciudad. “La política del gobierno ahora fue dar de baja los fines de semana extra largos y juega totalmente en contra de un destino turístico como Mar del Plata”, indicó Avedis Sahakian, titular de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata. Por su parte, el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, Miguel Angel Donsini, advirtió que el decreto del presidente Mauricio Macri “es un desastre porque esto nos afecta mucho ya que esos feriados puente eran muy importantes para todo el sector turístico”.

Por su parte, Marcelo Artime y Leandro Laserna de Acción Marplatense sostuvieron que la medida es resultado de “un poder político local abombado que dejó avanzar demasiado las cosas”. En este sentido, desde la fuerza instaron a la realización de una sesión especial con la presencia del intendente Carlos Arroyo, la presidente del Emtur, Gabriela Magnoler, e instituciones relacionadas con la industria turística “con el fin de tratar la instrumentación institucional del rechazo por parte del Estado municipal a la medida nacional que elimina los feriados puente”. A su vez, el diputado provincial por el Frente para la Victoria, Juan Manuel Cheppi, lamentó la decisión del gobierno. Y ante el intento de justificación de esta medida por parte de Gabriela Magnoler, presidenta del Emtur, Cheppi disparó: “En vez de apurarse en apoyar una decisión que claramente afecta de manera negativa a Mar del Plata, Magnoler debería privilegiar su condición de funcionaria de la ciudad antes que su condición de funcionaria macrista. El Emtur deberían defender los intereses de la ciudad, en vez de justificar un modelo económico que nos perjudica”.

Por suerte no subió… El intendente municipal asistió a la inauguración de una calesita gigante y el parque Felimana, en la avenida Juan B. Justo. Poco después de que se retirara junto a su yerno, el funcionario Mauricio Loria, se vivieron escenas de tensión en el parque. Es que se trabó uno de los juegos y quedó varada una niña a gran altura por una máquina que dejó de funcionar. También un operario terminó siendo atrapado por ese juego mecánico, sufriendo lesiones menores. Afortunadamente sólo fue un susto.

Tras más de diez años de espera, el Ministerio de Agroindustria de la provincia otorgó la factibilidad para que el holding chileno Cencosud instale un eslabón de Easy en el predio ubicado en Ruta 2 y 180, donde funcionó el parque de diversiones Italpark. Este podría ser el puntapié inicial para el desembarco de otras grandes superficies comerciales, como Walmart, Jumbo y Coto, admitió el secretario de Obras y Planeamiento Urbano, Guillermo de Paz. “La ciudad necesita generar empleos y no se les puede dar la espalda a estos emprendimientos”, se coincide en señalar en el Ejecutivo comunal.

El Frente para la Victoria Mar del Plata / Batán prepara un gran acto para el próximo sábado 4 de febrero en Mar del Plata que anticipará un poco la confluencia de agrupaciones que acompañarán al CFK (Corriente Federal Kirchnerista) a partir de marzo, bajo la conducción de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se unirán en un lugar emblemático de Mar del Plata, en la esquina de la Peatonal San Martín y San Luis, el ex ministro de economía Axel Kicillof, el referente del alfonsinismo de MNA Forja Leopoldo Moreau y única diputada nacional de Mar del Plata, Fernanda Raverta. El mismo lugar donde alguna vez cerró la recordada campaña Raúl Alfonsín en el retorno a la democracia. Kicillof ya convocó a cerca de 2000 personas a fines de septiembre pasado a metros de allí, con un acto en el Radio City que se extendió a toda la calle San Luis con pantalla gigante, y en el que también lo acompañó Fernanda Raverta.

Mirtha Legrand, una defensora permanente de Mar del Plata y difusora de la actividad teatral.

En temporadas como estas, donde no abundaron precisamente los elogios a nuestra ciudad desde los grandes medios nacionales, se enaltece aún más la figura de Mirtha Legrand, la gran embajadora de la ciudad. Ni siquiera quienes la discuten pueden dejar de resaltar lo importante que es su prédica en defensa de la ciudad. La encendida defensa de los espectáculos teatrales -viene concurriendo a las distintas obras, en un clásico de cada verano- y las varias horas en vivo que transmite sus dos programas desde Mar del Plata, constituyen una publicidad que no se podría abonar. “Imaginate si hiciera los programas en Córdoba y hablara así de Carlos Paz”, comentaba un productor de espectáculos que tampoco deja de apostar por Mar del Plata.

Se escuchó en Parque Camet, el pasado lunes, donde miles de personas asistieron al recital gratuito ofrecido por Los Nocheros en el marco del ciclo AcercArte. El titular de Cultura de la provincia, Alejandro Gómez, más que satisfecho con la convocatoria de ese ciclo, se encontró con el artista plástico Milo Lockett. Ambos admitieron que la próxima muestra en el Museo MAR de Mar del Plata será del prestigioso artista chaqueño, conocido no sólo por su obra plástica sino también por su participación en causas sociales y solidarias. La muestra se inaugurará, pudo saberse, entre el 15 y el 20 de marzo próximo.

¿Demasiados candidatos?. En Cambiemos todos quieren ser concejales. Ya se vislumbran algunos nombres: Vilma Baragiola, Lucas Fiorini, Carlos Katz, Sebastian Puglisi, alguien del PRO del sector de Aicega, alguien de la Coalición Cívica, Nicolás Maiorano, y se sumó al lote, en las últimas horas, Emliano Giri. También Agrupación Atlántica propondría al titular de OSSE, Mario Dell Ollio. Menuda tarea le espera a quien tenga que armar una lista de consenso…

Lluvia y demora en obras. En esta época del año, se generan temporales de lluvia de intensidad en breve tiempo. Y en este sentido, la obra Arroyo Del Barco tiene un avance del 22,4%, cuando debería estar finalizada. Se estableció que la obra se inició el 29 de julio de 2015 y tenía 12 meses de plazo. Pero le han autorizado ampliaciones de plano que llevaron la fecha al 29 de marzo de 2017. En consecuencia, hoy debería tener casi el 88% de terminación. Debe apuntarse que con más del 80% se puede lograr que en caso de producirse un evento extraordinario, la obra estaría en condiciones de aliviar el efecto de las inundaciones. Se evitarían así, por ejemplo, los anegamientos de la zona de Magallanes, Ayolas, y Avenida de los Trabajadores, donde el agua suele alcanzar 50 centímetros sobre la calzada. La obra, se estableció, hoy está parada, no se está trabajando y están corriendo los plazos del contrato. Una pena.

Cortitas y al pie 1.-Firmó autógrafos y se sacó fotos con todos. El camporista José Ottavis caminó por la peatonal Rivadavia y le dio “una mano” a la Tota Santillán en la venta de entradas para su espectáculo.// Polvo de colores y fiestas para todos los gustos. A las polémicas electrónicas se suma ahora “el mayor festival de colores del mundo”, el 26 de febrero desde las 14 en Punta Mogotes. “Happy Holi -dicen sus organizadores- ya pintó a más de 1.500.000 personas en más de 30 ciudades de Brasil y de Europa.// Intrusos contra Cultura de la municipalidad. Jorge Rial pegó duro ayer contra las autoridades de Cultura local por el tema de los Estrella de Mar y las renuncias de jurados y elencos. Y prometió venir el sábado a ver Boca-River.

Cortitas y al pie 2. Pasaban las horas y nadie se levantaba de la mesa. En el hotel Hermitage cenaron los Pimpinela, el ex gobernador Daniel Scioli, y el neurocientífico Facundo Manes. Prometieron volver a encontrarse tras el buen momento vivido // A propósito de espectáculos, gran repercusión tuvo la entrevista que LA CAPITAL le realizó al productor teatral Carlos Rottemberg, quien admitió que “Vinieron menos obras desde Buenos Aires, y regresarán con mejor sabor que el año pasado, aún cuando la cifra global de venta de entradas de 2017 será aún menor que la de 2016”. En todos los programas de espectáculos se hicieron eco de los dichos de Rottemberg, un especialista a la hora de hacer balances // Ya se las vio en algunos balnearios del sur. Las remeras con la leyenda “Yo, Cristina, pelotudo”, de las escuchas judiciales, acapararon la atención de turistas y marplatenses.

Cortitas y al pie 3. Muy buena medida. El gobierno de la Provincia de Buenos Aires aportará más de diez millones de pesos para culminar los polideportivos de Mar del Plata que comenzaron a construirse durante la gestión anterior. Beneplácito de la comuna. // Inquietud de una turista válida por cierto. El sistema de sonido de la Estación Ferroautomotora deja mucho que desear, y es prácticamente imposible escuchar los anuncios de llegadas y partidas de micros. “No se entiende y es fácil de corregir”, comentó la turista bahiense. // Con las manos vacías. Representantes de murgas de estilo uruguayo de Mar del Plata elevaron un pedido a las autoridades comunales a propósito del festival del Tablado Marplatense que se encuentran organizando. “Esta secretaría no dispone de un escenario, ni equipo de sonido, ni baños químicos, ni elementos de iluminación portables, ni generador de electricidad ni tampoco cuenta con presupuesto asignado para asumir un compromiso semejante”, respondió y firmó Silvana Rojas, secretaria de Cultura. Quizás si le piden al Emtur, que pagó casi 400 mil pesos por un show de Agapornis, tengan mejor suerte.