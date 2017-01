Vuelven a denunciar “fraude laboral” y “aprietes” en los mercados frutihortícolas

Daniel Vila, secretario general de la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina (UTCYDRA), estuvo en la ciudad y volvió a disparar contra las condiciones laborales de los trabajadores del sector, en particular de los que se desempeñan en los tres mercados frutihortícolas del municipio: Procosud S.A, el Cooperativo y el Mercado Central.

El gremialista fue contundente al asegurar que “Mar del Plata es la plaza como complicada de Provincia” en materia de regularización laboral, debido a la confluencia de “muchos intereses”. “Tiene el índice más alto de trabajo en negro y nuestra actividad es siempre una de las más afectadas”, señaló.

El intento de los empresarios de incorporar a los trabajadores bajo la figura de “monotributistas sociales” es considerado por Vila “fraude laboral”.

“Nos hemos juntado con la gente de los tres mercados, en realidad con los apoderados porque los dueños no quieren hablar, y tanto ellos como los puesteros mantienen que los quieren hacer monotributistas sociales. Una manera de fraude laboral”, señaló.

En este sentido, remarcó que “un monotributista es una persona que da un servicio y en el mercado no dan un servicio, trabajan en equipo” y agregó:”Los trabajadores en el mercado no tienen horario, no tienen descanso, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo. Si ellos se accidentan, no tienen ART, no tienen nada”.

Entre las irregularidades remarcadas, Vila aseguró que en el Mercado Central “se les cobra a los trabajadores para ir al baño y tener un carnet” que los habilita a trabajar en el predio.

Tras un fuerte operativo de control realizado en conjunto con el Ministerio de Trabajo en 2015, la UTCYDRA logró revelar cerca de 400 trabajadores en negro. Según Vila los expedientes logrados a partir de esa tarea “se perdieron”, impidiendo seguir con otras instancias de control e investigación.”Jugaron con todos los trabajadores”, agregó. El gremio aun se encuentra a la espera de que la Justicia se expida sobre este punto, pero se mostraron esperanzados tras que la misma fallara a favor de un trabajador que, luego de 40 años de labor, le fue impedido el ingreso al predio por su vinculación con el sindicato.

“Esto es muy importante porque ellos le decían a los trabajadores que nosotros no teníamos representatividad. Hoy estamos a la espera de algunos dictámenes por la pérdida de los expedientes, pero a la vez estamos muy entusiasmados porque ha habido avances”, señaló y agregó: “Le pido a los trabajadores que tengan paciencia porque ha habido muchos aprietes de la parte empresarial”.

Entre los avances destacados, Vila hace referencia, también, a la reciente reunión con el titular de la AFIP, Alberto Abad, quien garantizó la intervención del organismo en el tema, y a los posibles encuentros con los ministros, Jorge Triacca y Carolina Stanley.

“Para la semana que viene pedí una audiencia en Desarrollo Social, con la ministra Carolina Stanley y también pedí una reunión para hablar con los tres secretarios generales de la CGT para tener una audiencia con el ministro de Trabajo, Jorge Triacca”, detalló.

En cuanto a la participación del municipio, el gremialista comentó que no logró tener la audiencia solicitada con el intendente Carlos Arroyo, pero sí con su yerno, Mauricio Loria, quien se mostró “muy preocupado” por la problemática. De todas maneras, el diálogo no prosperó ni dio frutos.

“Se mostraron muy preocupados pero después no nos atendieron nunca más”, aseguró Vila.

Sede local

Para afianzar la representatividad de los trabajadores en la región, el gremio inaugurará dentro de dos semanas una sede local. La misma estará ubica en la calle San Luis 3094 y allí los afiliados podrán ser asesorados, hacer uso de la obra social y acceder a cursos de capacitaciones. “Es otro gran paso para llevarle tranquilidad a los trabajadores, de que vamos por buen camino”, reconoció Vila.