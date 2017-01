Advierten que para atender emergencias los médicos municipales deberían abandonar las salas de salud

El secretario del personal profesional del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Rubén Pili, describió las razones por los que el gremio rechazó la disposición del secretario de Salud, Gustavo Blanco, de que el personal de las salas municipales tenga asignada la tarea adicional de asistir a las emergencias en la vía pública.

Según indicó los médicos y enfermeros afectados por esta medida no sólo no poseen la especialización requerida para cumplir con esa función. Según dijo, además, se verían obligados a abandonar sus ocupaciones específicas, lo que provocaría que las salas permanezcan cerradas hasta su regreso.

“Es incompresible armar un servicio de emergencia con el médico que está en el consultorio o en la guardia, porque esto implica cerrar la sala. Teóricamente el médico debe subirse a la ambulancia, cerrar la sala, ir a la emergencia, posiblemente trasladar al paciente hasta el hospital y luego regresar, lo que puede demorar dos horas. Hacer esto rutinariamente significa que cada sala estará cerrada dejando a la población sin atención. No es correcto”, indicó el médico en diálogo con María Delia Sebastiani el LU6.

Pili explicó que estos son algunos de los motivos por los que el gremio resolvió hacer una denuncia ante la Justicia, una presentación ante el Colegio de Médicos y enviarle una nota a Blanco, reclamándole una audiencia.

“Hicimos el reclamo administrativo correcto y hablamos en la Fiscalía Nº 11 por la responsabilidad profesional que estos implica, que es intransferible”, comentó.

Pili sostuvo que en contra de lo argumentado por Blanco, los médicos que atienden emergencias en la vía pública deben tener un “entrenamiento específico” así como ocurre con otras especialidades.

Para trabajar en una ambulancia “no es imprescindible ser emergentólogo, pero sí se debe tener un entrenamiento” que los “actuales profesionales no lo tienen porque el personal municipal está capacitado para la atención primaria de la salud”.

Según Pili esto es algo que “no puede ser desconocido por Blanco” quien “sabe perfectamente que hay saberes y competencias específicas” que hacen que los médicos se especialicen en un campo de la salud. “Por ser médicos no todos somos pediatras, ginecólogos, cirujanos o anestesistas”, remarcó.

Pili explicó que lo concreto, es que las cinco flamantes ambulancias que el municipio recibió de parte de la Provincia de Buenos Aires meses atrás no funcionan porque “no tienen la dotación” exigida por la ley. Según dijo, una de ellas permanece estacionada frente a la sala de Playa Serena y “las otras cuatro están guardadas”.

La respuesta de Blanco

Ante el rechazo que su medida generó entre los profesionales, Blanco reaccionó descalificando el reclamo. En diálogo con LU6, el funcionario explicó que según la ley una ambulancia debe contar con “un chofer, un médico y un enfermero”, sin especificar su especialidad.

Por eso sostuvo que si los profesionales del municipio “no se sienten capaces” para atender emergencias en la vía pública “que vayan a hacer tareas administrativas en otro lugar”.

“Me dan vergüenza como médico lo que están diciendo”, agregó.