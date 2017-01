Advierten que ya hay suspensiones y recortes de personal temporario

Al duro invierno, que tuvo a Mar del Plata como la ciudad con mayor índice de desempleo del país, se le podría sumar un verano crítico desde las perspectivas de empleo. Para la Casa del Trabajador, que realiza relevamientos sobre el panorama laboral en la ciudad, no hay dudas de que esta temporada no cumplirá las expectativas.

“Estamos observando con mucha preocupación el desarrollo de la temporada a nivel ocupacional”, indicó la entidad. “Al principio, por una cuestión de especulación o cautela, sectores de la actividad económica vinculados a la gastronomía, hotelería y comercio no han incorporado un importante número de trabajadores para prestar servicios como empleados temporarios”, agregó.

Lo mismo sucedería con los servicios en general. Un ejemplo es el de los peones de taxis. En temporada alta suelen contratarse ayudantes para que haya una cobertura tanto de día como de noche. “Este año prácticamente no hubo contratación de chofer adicional. En todas las actividades sucede lo mismo. O sea, se están arreglando con el personal estable. A lo sumo dan algunas horas extraordinarias en los días de alta demanda, pero no hay contratación de nuevos trabajadores”, lamentó Julio Hikkilo, director de la Casa del Trabajador.

Ese escenario se profundizó al término de la primera quincena de enero. “Actualmente, en diferentes sectores de la actividad económica local se registran suspensiones, recortes de días de trabajo en la semana y horas suplementarias”, aseguró la entidad en un comunicado.

Según la Casa del Trabajador, “esta situación lleva a que los trabajadores que contaban habitualmente con empleo permanente durante toda la temporada hoy se encuentren subempleados y percibiendo salarios que no superan el mínimo, vital y móvil”.

Hikkilo explicó a LA CAPITAL que las empresas “no están convocando personal entre los lunes y los miércoles, sino que lo empiezan a hacer recién el jueves, viernes y sábado”. Ese recorte en la cantidad de jornadas laborales, tanto como el de horas extras, “impacta directamente en el monto del sueldo” de los temporarios y también los eventuales, es decir, aquellos que son llamados como refuerzos en circunstancias extraordinarias.

Hikkilo recordó que el año pasado hubo una mayor cantidad de contrataciones de ese tipo, pero que cuando la temporada no alcanzó las expectativas las empresas “comenzaron con despidos apresurados”.

Este verano, en cambio, se inició con menos contrataciones en diciembre y “las empresas empezaron a desprenderse de personal viendo que la primera quincena fue realmente mala en diferentes sectores”. Hikkilo comentó que los despidos no “son de gran magnitud como los del año pasado”. Pero avisó: “Estamos atentos porque es la antesala”.

La Casa del Trabajador realizó el lunes un relevamiento en los supermercados y comercios del centro. “Los que contrataron eventuales ya los están sacando. Y comenzaron a organizar vacaciones para la segunda quincena de enero y febrero de la plantilla permanente. Esto era algo imposible que sucediera otros años en temporada alta”, mencionó Hikkilo. Similar panorama desalentador exhibió un muestreo en Sierra de los Padres.

La entidad también registra una disminución de la contratación de personal para promociones. “Cayó en un 80%”, marcó Hikkilo, que situó en “un 50%” la caída conjunta en “trabajo temporario, eventual y promociones”.

Puntualizó que esta “es la segunda temporada difícil para Mar del Plata” porque “la del año pasado también fue realmente complicada”.

La intención de la Casa del Trabajador es plantearle al gobierno municipal la necesidad de que gestione ante la Provincia y la Nación la implementación de programas de empleo en la ciudad “para suplir este impacto negativo que deja la temporada”.

“Porque la expectativa de conseguir trabajo en verano la tienen muchísimas familias y trabajadores. Al fracasar esto, se va a agudizar el problema de desocupación que hay en Mar del Plata”, anticipó.