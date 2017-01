Antes de los graves incidentes, hubo una presentación en Alvarado

La violencia volvió a correr del eje a Alvarado. Lo que era la presentación de un entrenador histórico y querido, Gustavo Noto, quien incluso ilusionó a todos al expresar que volvió para intentar lograr otro ascenso, terminó en un episodio policial que dejó con un pie afuera de la institución a la cúpula directiva y también a Facundo Moyano.

Culminado el acto, y en el marco de una feroz interna, un barrabrava baleó a otro en la puerta de la sede de Jara y Peña (ver aparte), situación que puso en duda la continuidad del proyecto dirigencial actual.

Nada hacía pensar en semejante desenlace. Incluso tanto Pablo Mirón, presidente, como Facundo Moyano, vicepresidente primero, hablaron del buen momento institucional y deportivo del club durante la conferencia de prensa.

Moyano contó por qué eligieron a Noto como sucesor de Duilio Botella. “Lo que nos llevó a la decisión de que vuelva son los resultados que obtuvo como técnico y su gran capacidad de trabajo”, deslizó.

El flamante DT habló de sus sensaciones en el tercer ciclo en el club. “Estoy muy contento de estar nuevamente trabajando en Alvarado, siento que hay un montón de sensaciones muy lindas. Yo tengo muchas ganas de trabajar”, expresó.

Pablo Mirón contó detalles de la charla que tuvo junto a Emiliano Montes, vicepresidente, con Gustavo Noto. “La primera reunión duró cuatro horas y media y ya sabíamos que iba a ser el técnico de Alvarado. Queríamos meternos en su mente para saber si era la persona que tenía ganas de lograr nuevamente un ascenso. Lo sufre, lo ama y lo desea tanto como nosotros. Estamos convencidos que no nos equivocamos con la decisión. Bienvenido a casa”, dijo el presidente del club.

“Estuvo muy buena esa charla, yo también sabía que iba a ser entrenador de Alvarado. Pasa más por la voluntad que por otra cosa”, dijo al respecto Noto.

Y no ocultó su deseo: “El objetivo que tenemos todos por delante es muy claro. A mí no me gusta andar ni mintiendo, ni salvándome yo o salvando a mis compañeros. El sueño de ascenso es de todos, de los hinchas, la dirigencia y todo mi grupo de trabajo. Yo le decía a Pablo (Mirón) que todos tenemos la misma sensación. Ahora cada uno debe dar lo máximo. Si nosotros damos lo máximo en este semestre, al menos lo vamos a intentar. Las cosas en el fútbol son compartidas, porque es un equipo de conjunto. Yo quiero apoyarme mucho en mi grupo de trabajo y la dirigencia. Me encontré con un club completamente nuevo”.

Siempre antes del hecho policial, Noto le hizo un pedido a los hinchas. “Se deben esforzar porque es para beneficio de todos. Los hinchas son importantes en el club, muchas veces determinantes”, concluyó el DT. Lo acompañarán en el cuerpo técnico Gonzalo del Río y Osvaldo Nartallo (ayudantes de campo, el segundo, además, será entrenador del equipo que jugará el torneo de primera de la LMF), Emiliano Costa (preparador físico), Aldo Suárez (entrenador de arqueros), Carlos Peralta (médico) y Luis Avila (utilero).

Hoy ellos se presentarán ante el plantel, que regresará a los entrenamientos en la villa deportiva de cara a la segunda fase del Torneo Federal A y el cruce de Copa Argentina ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.