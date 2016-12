Concejales definen el aumento del boleto, del servicio de taxis y de las tasas municipales

En la que será la última sesión de este año, el Concejo Deliberante deberá resolver hoy una serie de temas cruciales. Uno de ellos es el aumento del precio del boleto, en torno a lo cual existe un alto grado de incertidumbre luego de que algunos concejales del interbloque de Cambiemos expresaron su negativa a acompañar la medida, dejando al oficialismo sin la cantidad de votos necesaria para aprobarla.

Luego de que los empresarios pidieran llevar la tarifa de los actuales $6,86 a $8,49, días atrás el Ejecutivo propuso aplicar un valor de $7,97.

La falta de consenso para convalidar ese valor provocó que la sesión convocada para la semana pasada fuera suspendida, para lo cual, hubo que aquietar los ánimos de la UTA que para entonces ya había amenazado con implementar una medida de fuerza.

Hasta ayer no surgieron novedades que indiquen que el tema se haya destrabado.

Según pudo saber LA CAPITAL, en las últimas horas hubo varios intentos por torcer la voluntad de los radicales Mario Rodríguez y Eduardo Abud, así como del concejal José Cano, quienes fueron por parte del oficialismo, los que manifestaron estar en desacuerdo con la suba propuesta.

De momento no se sabe si los tres ediles modificarán su postura, lo que resulta más que necesario para aprobar el aumento, debido a que la oposición en pleno ya adelantó que votará en contra, en especial, por su descontento con la forma en la que el expediente fue tratado en las comisiones.

En este contexto, no se descarta con la posibilidad de que el Concejo termine transfiriéndole la facultad de dictar la medida al intendente Carlos Arroyo.

Otro de los proyectos que tienen previsto tratar hoy los concejales es la suba del servicio de taxis.

En este caso, existe un apoyo mayoritario al planteo para que el valor de la bajada de bandera pase a costar $23, más un adicional de $4,60.

Tasas y emergencia

Durante la última sesión del año los concejales también tienen previsto tratar los proyectos de las ordenanzas fiscal e impositiva, mediante las cuales se fijan el valor de las tasas para el ejercicio 2017.

En este caso, las críticas iniciales de parte de algunos sectores del oficialismo parecen haberse apaciguado.

El expediente obtuvo el dictamen favorable de la comisión de Hacienda esta semana, luego de que el radical Mario Rodríguez, uno de los críticos con la propuesta, lograra introducir alguna modificación.

Sin embargo de momento no hubo cambios en relación a la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) para la cual se propuso una suba promedio del 41%.

En este caso desde la oposición también surgieron cuestionamientos, ya que se teme que los cambios aplicados a la forma en la que se calculará el tributo generen incrementos muy superiores al comprometido.

Hasta otro radical, Eduardo Abud, decidió abstenerse argumentando no tener en claro cuál será el impacto del aumento propuesto.

En este tema quien podría proveerle un auxilio a la gestión del intendente Carlos Arroyo sería el Frente Renovador.

En las últimas horas el jefe de esa bancada, Lucas Fiorini, propuso aplicar un tope del 20% sobre varios de los aumentos propuestos para el año que viene.

Sin embargo no hizo ningún planteo en relación a la TSU. Ahora se especula con la posibilidad de que si el Ejecutivo aceptara alguna de las ideas del Frente Renovador, esta bancada podría apoyar el aumento de tasas.

No obstante lo que resuelva hoy el Concejo no será definitivo, ya que lo que se pondrá en consideración son dos ordenanzas preparatorias, cuyas aprobaciones definitivas deberán producirse en una futura sesión y contar además con el aval de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.

Junto a este tema en la sesión de hoy también está previsto el tratamiento de la declaración de la emergencia económica, financiera y administrativa del municipio, por un nuevo plazo de 180 días hábiles.

Además también figura en el orden del día la convalidación de las designaciones de los directores de Obras Sanitarias, cuya presidencia continuará a cargo de Mario Dell’Olio.