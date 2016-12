El teatro Colón de Mar del Plata podría dejar de ser municipal

En pocos días, más precisamente a fin de año, la Municipalidad de General Pueyrredón podría perder el emblemático Teatro Colón.

Cansados de la falta de respuestas y de las promesas incumplidas, los responsables del Club Español, propietarios legales del Teatro Colón, enviaron una nueva carta documento -y aseguran que será la última- intimando a la Municipalidad al cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos, o de lo contrario, a su devolución, el primer día hábil de 2017. Es decir, el 2 de enero.

“Enviamos una carta documento el 5 de diciembre -confirmó a LA CAPITAL el presidente del Club Español, doctor José María Méndez Acosta-, y recién hoy recibimos una respuesta: una llamada telefónica invitándonos a una reunión para el miércoles con el intendente y sus secretarios. En la carta, les recordamos que el 31 de diciembre vence en contrato. Y que de no cumplirse con las obligaciones asumidas, no vamos a renovarlo”

-¿Qué debería suceder para que se renueve el contrato con la Municipalidad?

-Deberían abonar las sumas atrasadas, es decir, 12 meses de alquiler y cumplir con las obras que se acordaron. Por ejemplo, el frente del edificio. Por ejemplo, el arreglo de la medianera que da a la Municipalidad, donde existe una grieta que atraviesa la pared de forma vertical comprobada por los propios técnicos de la Municipalidad y para lo cual hubo un pliego aprobado, se acordaron 600.000 pesos, pero nunca se hicieron los trabajos…

-De lograrse un acuerdo, ¿se haría un nuevo contrato?

-Sí, pero no en los términos en que se hizo hasta el momento. Por empezar sería un contrato más corto, de no más de dos años. Y para que no suceda lo que sucedió hasta el momento, que tenemos que esperar a que los funcionarios se pongan de acuerdo, los atrasos en los pagos… la única posibilidad sería cobrar cada vez que se realice un espectáculo, acordando previamente el porcentaje. A bordereau y sin intermediarios.

-De no haber arreglo, ¿qué sucedería con el Teatro Colón?

-Convocaríamos a una fundación conformada por los usuarios del Teatro, los marplatenses a quienes les interesa el Teatro, las artistas, la gente que lo quiere… Mire, lo mejor que le puede ocurrir al Teatro sería que lo devuelvan…

La carta documento

La carta documento enviada el 5 de diciembre último por el Club Español al intendente Carlos Arroyo recuerda que “el próximo 31 de diciembre de 2016 vencerá el plazo contractual de la locación” y reclama “su desocupación y entrega en el primer día hábil del mes de enero de 2017”.

Además, expresa entre otros conceptos que “tres intimaciones a Ud. cursadas por carta documento no respondidas, reclamaron alquileres adeudados y obras en el inmueble comprometidas en el contrato y no realizadas”. “Dos documentos por Ud. firmados -el primero el 28/04/2016 y el segundo el 03/08/2016- prometieron regularizar las postergadas reparaciones en el inmueble, promesa que tampoco se cumplió. No se comprende que con las partidas asignadas y el dinero disponible, ante los insistentes reclamos de nuestra institución, la Municipalidad de General Pueyrredon no haya efectuado los arreglos y reparaciones que reclama la envoltura exterior de la edificación”.

“Concluye el contrato, entonces, con alquileres impagos y obras no cumplidas. Y junto a la locación, también termina la paciencia y tolerancia que el Club Español supo tener frente a la mora y el destrato, ante la irresponsabilidad e insensibilidad de algunos funcionarios municipales, muchos de los cuales hoy ya no están. Y otros, cuyos mejores esfuerzos fueran neutralizados por los siempre escasos recursos y la burocracia también siempre presente”.

“Deploramos que las diferentes administraciones municipales que intervinieran durante la vigencia de la locación, no hayan atendido del mejor modo las necesidades del primer teatro de Mar del Plata y nuestra querida institución, y reclamamos la desocupación y devolución del inmueble para que, con la participación de toda la comunidad, el Teatro Colón recupere el brillo y esplendor que esta noble sala de la música, el teatro y la cultura supo tener para orgullo de los marplatenses”.

Finalmente requieren confirmación sobre “1) La hora del primer día hábil del mes de enero de 2017 en que procederán a entregar desocupado el inmueble a su propietario el Club Español; 2) Los términos del acta que documentará la devolución del inmueble y los representantes que en nombre de la Municipalidad locataria formalizarán la entrega del inmueble a su propietario; 3) El inventario de los muebles, equipos, instalaciones eléctricas, sanitarias, de emergencia, equipos y accesorios pertenecientes al teatro y que completarán la entrega; 4) El detalle de las obras y trabajos pendientes que fueran objeto de compromiso contractual de la Municipalidad y que a la fecha de la desocupación se encuentran no ejecutados”.

Firma la carta José María Méndez Acosta, titular del Club Español.