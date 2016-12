Fotomultas al freezer, una campaña repudiable, y del Colón al Mago sin Dientes

La denuncia presentada por el fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, por posible defraudación del municipio, en el tema de las fotomultas, cayó como un baldazo de agua fría en el oficialismo. Fue apenas un día después de que el intendente Carlos Arroyo pidiera en conferencia de prensa que el Concejo aprobara esa iniciativa con la que, alguna vez dijo, iba a recaudar tanto dinero que le iba a prestar a la provincia. Ya en esta misma sección se había advertido sobre el proyecto que venía “flojito de papeles”. Lo cierto es que, por lo menos por un tiempito, el proyecto de las “fotomultas” entra en un freezer. Ya el jueves no será tratado en el Concejo

“Es imposible aprobar esto después de las observaciones y la denuncia del fiscal”, coincidían en señalar dos concejales del oficialismo. En la oposición son más categóricos: “Esto está definitivamente muerto. ¿Quién va a ser tan kamikaze de levantar la mano a favor de este proyecto después de leer la denuncia penal?, reflexionaban desde el Frente Renovador. Teóricamente, la cuestión iba a tratarse en la sesión del jueves próximo, en una jornada con agenda interesante ya que se prevé aprobar el aumento de tasas, la suba del boleto de micro y la de los taxis. Será, en definitiva, un cierre del año con bombos y platillos en el Concejo Deliberante local. Por lo pronto, lo de las fotomultas “pasa para más adelante”. Sin embargo, desde Acción Marplatense ya pidieron que el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, se presente en el Concejo a brindar explicaciones sobre este controvertido tema.

Un poco de historia. A la licitación impulsada por la administración anterior, que la del intendente Carlos Arroyo dejó caer, se habían presentado dos empresas relacionadas con el rubro de la colocación de cámaras de seguridad: Boldt SA y la Cámara Empresaria de Control y Administración de Infracciones de Tránsito (Cecaitra). “Sin embargo, dicho proceso fue dejado de lado”, indica el fiscal en su denuncia, y menciona que se “escogió” el sistema de contratación directa con un organismo público nacional: la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). “Se vislumbra una utilización fraudulenta” del sistema “al solo efecto de sortear el proceso de licitación pública y perjudicar económicamente al municipio”, señaló con dureza Pettigiani quien estimó un perjuicio de cerca de 60 millones de pesos.

El fiscal Pettigiani también observa que, “siempre según se denuncia, se habría concretado el negocio con Cecaitra y desde allí se habría firmado un convenio con la UTN al solo efecto de legitimar formalmente el proceso escogido y conceder el negocio a Cecaitra”. Enseguida apunta que eso “se demuestra” porque “quien habría firmado por la UTN como director de Proyectos de Seguridad Vial resultaría a su vez vicepresidente de Cecaitra (Felipe Yannaduoni)”. La licitación iniciada por la gestión de Gustavo Pulti preveía que el 66% de la recaudación quedaba para el municipio, el 20% para la provincia y el 14% para la empresa adjudicataria. Con la contratación directa, el municipio recibiría el 40% de la recaudación, la provincia mantendría el 20% y el adjudicatario recibiría otro 40%. “Es decir, el municipio deja de percibir un 26% de ingresos por el sistema de fotomultas, se lo cede al adjudicatario de la contratación y todo ello sin fundamento alguno”, especificó Pettigiani.

El fiscal Juan Manuiel Pettigiani, quien presentó la denuncia que puso la lupa sobre la iniciaiva de las fotomultas.

Como lo informó este diario, Pettigiani calificó “de suma gravedad” las expresiones y hechos de los funcionarios porque de ellos “se desprende la presunta comisión de delitos de carácter patrimonial contra la administración pública municipal, dado que se pone en tela de juicio el manejo de los fondos públicos que el municipio de General Pueyrredon administra”. Los hechos ilícitos, en caso de que se constaten, quedarían encuadrados en las figuras de “defraudación en perjuicio de la administración pública en la modalidad de administración fraudulenta”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “malversación de caudales públicos” y “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. Mientras, el intendente volvió a pedir casi desesperadamente que los concejales le voten el proyecto. Aduce que es para prevenir accidentes cuando en realidad, lo único que se pretende es recaudar.

Indignante. A lo largo de toda la semana durante el programa vespertino que conduce Víctor Hugo Morales y el fin de semana en distintos turnos, el canal C5N difundió un informe contra Mar del Plata titulado “La Infeliz, Ciudad Maldita”. Un informe que tuvo más de campaña que de informativo a la luz de las constantes reiteraciones, desconociéndose los motivos de semejante ensañamiento en las puertas de la temporada estival. Ya en esta misma sección se consignaba la semana pasada lo extraño de la situación. La UCIP, con valentía, salió con un documento a repudiar el informe, y algunos funcionarios, como el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente alzaron la voz ante lo que sin dudas es una campaña. “Se usa a Mar del Plata para atacar al macrismo, al gobierno nacional”, observó un reconocido publicista local. Llama la atención que haya sido Víctor Hugo Morales, alguien que dice amar a Mar del Plata, quien haya presentado, en su espacio, tan tendenciosos informes.

En tanto, un consultor de medios capitalino -asesora a varias empresas y pasó la Navidad en familia en Mar del Plata-, comentaba que en muchos casos “todo es política o pauta”. “Cuando el gobierno era Pulti, la campaña la hacían el mismo domingo a la noche Lanata y Majul. Ahora, con el PRO, C5N. Siempre los otros”, comentó, para observar que “ante casos así la única solución es que los marplatenses unidos, dejando la política de lado, pateen el tablero mostrando que la ciudad es un rehén con mucha visibilidad nacional, y por eso la utilizan. Mar del Plata es -continuó, ante la mirada atenta de un funcionario de la primera línea de Arroyo- un ícono turístico desde hace mucho tiempo, incluso en el imaginario popular y en la memoria emotiva de quienes no la frecuentan asiduamente. Por eso se la utiliza. Siempre. Cuando su gobierno es de un signo político, las malas noticias siempre vinieron a través de los medios opositores. Ahora, con otro color partidario, cambia el medio opositor, pero nunca el mensaje negativo que se fomenta. ¿Había que pegarle a Scioli? Mar del Plata. ¿Hay que pegarle a Macri?, Mar del Plata”, sentenció.

La célebre placa roja de Crónica TV reflejó lo vivido en la peatonal San Martín. “Más manteros que olas en Mar del Plata”…

En tanto, otros medios nacionales se ocupaban el domingo de Mar del Plata, pero esta vez por una situación que no dejó de llamar la atención de los propios marplatenses. En la jornada navideña, mientras el intendente Carlos Arroyo asistía a la función inaugural del Circo Rodas y su presencia era agradecida por el Mago sin Dientes, la placa roja de Crónica TV señalaba “Más manteros que olas en Mar del Plata”, o “Vendedores invaden peatonal San Martín”. Es que ante la ausencia de cualquier tipo de control municipal, y ante la mirada de los policías locales y provinciales, se desplegaba una feria de manteros como se veía a menudo en la plaza Rocha pero nunca en ese paseo céntrico marplatenses. “Quiero una ciudad más limpia y más ordenada”, se cansó de señalar el intendente durante su campaña electoral. Ojalá que a partir de su segundo año de gestión pueda hacer realidad aquella promesa.

.La numerosa presencia de manteros en la Peatonal sorprendió a los responsables de Inspección General. Allí creen que se trataría de un “grupo organizado de extranjeros, especialmente peruanos y bolivianos”. El titular de Inspección General, Emilio Sucar Grau -se asegura que es un funcionario serio y trabajador a quien en los próximos días lo ascenderán a subsecretario- cree que no fue casual lo del domingo. “Fue algún grupo que tal vez buscaba algún tipo de represión o algún tipo de problema social. Sabemos que hay gente que tiene necesidades y que está pasando por un momento difícil pero tenemos que hacer cumplir la ley”, explicó sobre lo inédito del hecho registrado en la Peatonal donde se vendían hasta sábanas en algunos de los numerosos “puestos”. Mientras tanto, desde Cameco lamentaron que “no se ponga la misma energía que se nos exige a nosotros para evitar situaciones como la de los manteros que afectan directamente la actividad comercial legal de miles de marplatenses”.

El intendente municipal, Carlos Arroyo, acompañado por Alvarito Fanproyen, saludando al Mago Sin Dientes y el titular del Circo Rodas, Jorge Rivero Suárez, tras la función inaugural. Ahora lo esperan en La Audacia.

Trajo cola la presencia del intendente Arroyo en la función inaugural del Circo Rodas. En realidad, estallaron las redes sociales y fue una de las notas más leídas y comentadas en www.lacapitalmdp.com. Muchos marplatenses recordaron que mientras desde la comuna se “persiguió” al circo La Audacia, -primero lo desalojaron de una plaza y luego con una catarata de pedidos y trámites- el jefe comunal asistió a un circo comercial. Las críticas e ironías se multiplicaron. Quizás en los próximos días, quienes asesoran al intendente le recomienden darse una vueltita por la zona del Faro para también saludar a quienes dan vida a La Audacia, un circo cien por ciento marplatense.

El jueves el Ejecutivo accederá al pedido del Sindicato de Trabajadores Municipales. Ofrecerá 8 por ciento de aumento para las paritarias del 2016. Por ahora, el conflicto queda superado.

El jueves, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales podrán decir que lograron lo que pidieron. El Ejecutivo aceptará otorgarles un 8 por ciento de aumento en el marco de las discusiones paritarias correspondientes al año que se va. Así, los trabajadores municipales podrán trabajar sin conflictos en la temporada, superada esta intensa discusión tras un año donde el gremio tuvo 13 días de paro por demoras en la comuna para pagar salarios, por hacerlo en forma desdoblada o por no llegar a un acuerdo por el monto del aumento. No obstante, en algunas semanas, concretamente el 31 de enero, arrancarán nuevas negociaciones, esta vez por los aumentos para el 2017. Pero por lo menos hasta esa fecha, primará la paz entre el Ejecutivo y el Sindicato.

En el radicalismo local cada vez son más los que están convencidos de que en las elecciones del año próximo, Vilma Baragiola terminará siendo candidata del arroyismo. Las cosas entre la actual funcionaria y las autoridades partidarias no pasan por su mejor momento. Y dentro de las novedades que se conocieron en la zona del comité es que el ex secretario de Cultura de la comuna. Sebastián Puglisi, podría anotarse en la carrera electoral del 2017 por la UCR. “Es un gran candidato que se fue justo del gobierno municipal, cuando constató que Arroyo no podía cumplir con lo que le había prometido”, dicen algunos de quienes impulsan su futura nominación. Puglisi, a lo largo de los años, supo enhebrar buenos contactos con distintos sectores relacionados con la educación y la cultura local y dicen quienes se han reunido con él que está “con todas las pilas para encarar este nuevo desafío”. En los próximos días podría anunciarlo él mismo.

El referente de Acción Marplatense, Marcelo Artime, en lo que fue casi un lanzamiento de su candidatura para el año próximo, encabezó un encuentro con integrantes del Partido y representantes de diferentes sectores de Mar del Plata y Batán, para despedir el año y remarcar el compromiso con nuestra ciudad. “A los problemas de seguridad y trabajo, le queremos aportar soluciones con equipo y mirada de futuro”, dijo. Y en el Club de Pesca, lugar emblemático de actos de AM, sentenció en un mediodía espectacular que “mucho de lo que nos pasa, o de lo que no pasa en la cuidad, tiene que ver con el desconocimiento y la improvisación”.

No le sale una bien a la secretaria de Cultura, Silvana Rojas. ¿La comuna se queda sin el teatro Colón? La falta de previsión, de diálogo previo y de “cintura política”, provocaron una situación inédita: como están las cosas, el emblemático Teatro Colón bajo la órbita municipal, tiene los días contados. Como lo adelantó LA CAPITAL, luego de haber fracasado en todas las negociaciones hasta el momento, las autoridades del Club Español, propietario del inmueble, dijeron basta. Enviaron una dura carta documento intimando a la comuna. El contrato se vence con los últimos minutos del presente año, y desde el Club dicen que “lo mejor que le podría ocurrir al Teatro Colón sería que lo devuelvan”.

Otro problema relacionado con Cultura y van… ¿El teatro Colón deja de ser municipal? El Club Español, propietario del inmueble, advirtió a través de sus autoridades que el tiempo y la paciencia se agotan.

El presidente del Club Español, doctor José María Méndez Acosta, informó que se envió una carta documento al intendente municipal, a la que tuvo acceso LA CAPITAL. “Concluye el contrato, entonces, con alquileres impagos y obras no cumplidas. Y junto a la locación, también termina la paciencia y tolerancia que el Club Español supo tener frente a la mora y el destrato, ante la irresponsabilidad e insensibilidad de algunos funcionarios municipales, muchos de los cuales hoy ya no están. Y otros, cuyos mejores esfuerzos fueran neutralizados por los siempre escasos recursos y la burocracia también siempre presente”, se consigna. Más adelante reclaman “la desocupación y devolución del inmueble para que, con la participación de toda la comunidad, el Teatro Colón recupere el brillo y esplendor que esta noble sala de la música, el teatro y la cultura supo tener para orgullo de los marplatenses”.

En la carta, con la firma del doctor José María Méndez Acosta, se añade: “Formalmente le requerimos se nos confirme: 1) La hora del primer día hábil del mes de enero de 2017 en que procederán a entregar desocupado el inmueble a su propietario el Club Español; 2) Los términos del acta que documentará la devolución del inmueble y los representantes que en nombre de la Municipalidad locataria formalizarán la entrega del inmueble a su propietario; 3) El inventario de los muebles, equipos, instalaciones eléctricas, sanitarias, de emergencia, equipos y accesorios pertenecientes al teatro y que completarán la entrega; 4) El detalle de las obras y trabajos pendientes que fueran objeto de compromiso contractual de la Municipalidad y que a la fecha de la desocupación se encuentran no ejecutados”. “Con frustración y dolor saludamos a Ud. respetuosamente”.

¿Transparencia? Se viene la Fiesta del Mar… Se realizará el 5 de enero y seis firmas se presentaron para organizarla. Se trata de Universal Marketing S.A, Wan Entertainment Company S.A, Fabbri Adrián Marcelo, Nervy S.A, Grupo Expo S.A y Evolucionar S.R.L. En las próximas horas la comisión de adjudicación anunciará oficialmente la propuesta ganadora, que tendrá un presupuesto oficial de $1.028.500. De todos modos, hay quienes aseguran, desde las segundas líneas del Emtur, que “ya estaba todo cocinado. Era una licitación para la gilada”. La fuente, que por temor a “represalias laborales” prefiere el anonimato, dice que “acá adentro ya se sabe desde hace semanas a quién se la van a dar. Es más, te puedo apostar que Alejandro Lerner va a ser uno de los artistas”, señala con ironía antes de dar el nombre de quien corrió con el caballo del comisario, de excelente relación con el autor de “Todo a pulmón”. Y la fuente se agranda “Anotalo hoy: también le van a dar las fiestas de los Carnavales en Mar del Plata”. ¿Será tan así…?

140 candidatos para ser juez federal. El juzgado Penal Federal de Mar del Plata que estuviera a cargo del doctor Alejandro Castellanos quedó vacante, por lo que se realizó el llamado a concurso. Según pudo saberse, fueron 140 los matriculados que se inscribieron ante el Consejo de la Magistratura para ese cargo. En marzo se realizará el examen y según se comentaba en el ámbito de la justicia federal local “va a ser interesante el momento de las impugnaciones cruzadas. Será para alquilar balcones”, anuncian.

Lo vieron comprando naranjas en el Puerto de Frutos de Tigre después de haber participado, durante casi dos horas, en una reunión con los máximos popes del Frente Renovador. El marplatense Ariel Ciano fue citado a las oficinas de Sergio Massa, en Tigre. El diputado nacional del FR estaba acompañado por Javier Faroni y por Jorge Sarghini, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia y todos se comprometieron a no comentar nada del encuentro ni del tenor de la charla. “Cholito”, desde su alejamiento de Acción Marplatense, viene recibiendo ofrecimientos de distintas fuerzas políticas de cara a las elecciones del año próximo. Ya desde lo más cercano a la gobernadora María Eugenia Vidal fue sondeado hace un par de meses, mientras que Massa no le pierde pisada. ¿Habrán comido sushi en esta última reunión?…

“No se de qué reunión hablan”, se escapó Ariel Ciano cuando el periodista quiso más precisiones en un café de la zona de Alem. Adujo estar a full con los preparativos de la fiesta que se organizó por los 80 años de su padre, el queridísimo Vicente “Cholo” Ciano. De hecho, en la noche del martes, cerca de un centenar de amigos y familiares se acercaban a un quincho para brindar con el colega quien no pudo ocultar su emoción. Entre empanadas y perniles, todos tenían una anécdota para contar sobre “el Cholo de Mar del Plata”.

El viernes estará la gobernadora María Eugenia Vidal en Mar del Plata para el lanzamiento oficial del Operativo Sol. Si bien la mandataria bonaerense vendrá seguido a Mar del Plata durante la temporada -es casi un hecho que estará en la apertura de la Fiesta de los Pescadores-, no quiere descuidar el conurbano, por lo que hará diferentes recorridas, en coincidencia con la llegada, a esos lugares, del programa Acercarte. Como parte de la “rutina” de trabajo, Vidal recibirá al menos dos intendentes por semana en su despacho y visitará a otros tres jefes comunales en su territorio, en especial a los que son del interior de la provincia.

Durante el 2016, la mandataria recorrió 116 de los 135 distritos, entre ellos el de La Matanza de la intendenta del PJ-FPV Verónica Magario; el de Lomas de Zamora del intendente Martín Insaurralde; el de Merlo del intendente kirchnerista Gustavo Menéndez; el de Florencio Varela del intendente peronista Julio Pereyra; el de Mercedes del jefe comunal de La Cámpora, Juan Ustarroz, entre otros. También se mostró con el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, y el de Ezeiza, Alejandro Granados, que se mueven como si fuera aliados de la mandataria aunque se descarta que se sumen a Cambiemos este año por la resistencia del radicalismo y la Coalición Cívica.

De los 135 municipios bonaerenses, Cambiemos comanda ahora 70, lo que le ofrece una plataforma firme para encarar un año electoral que la tendrá a Vidal como “jefa de campaña” con el objetivo de quedarse con las dos bancas de senadores. Para las vacaciones de verano, encargó al área de Cultura bonaerense organizar una importante oferta de actividades que se desarrollarán en los distintos barrios del conurbano donde el “65 por ciento de los vecinos no se va a ningún lado”, indicaron las fuentes. De todos modos, Mar del Plata es una prioridad. Es por eso que envió a su ministro de Gobierno, Joaquín De la Torre, a “ayudar” al intendente Arroyo, mientras que el titular de Cultura, Alejandro Gómez, pondrá “toda la carne en la parrilla” para que lunes y martes Acercarte convoque a miles de personas en Parque Camet.

En tanto, pudo saberse que la UCR bonaerense, que encabeza el vicegobernador Daniel Salvador, prevé organizar un acto en Mar del Plata con dirigentes de toda la provincia para la “segunda o tercera semana de enero”. Allí, se buscará dar un mensaje de “fortalecimiento del partido y de Cambiemos” y “contener” a los radicales que, por lo bajo, cuestionan las incorporaciones de dirigentes del peronismo al gobierno de Vidal. Salvador es un asiduo visitante de Mar del Plata, donde, incluso, tiene propiedades.

Sigue sin llegar el tren a Mar del Plata. Contra reloj siguen realizando distintas pruebas para lograr la anunciada reanudación del servicio.

Sigue demorándose la llegada del tren a Mar del Plata. El presidente, Mauricio Macri, había anunciado oportunamente en su cuenta de Facebook que el servicio se reanudaría en diciembre, pero ahora todo parece evidenciar que no podrá cumplirse con ese objetivo. Siguen las pruebas -la demora en cubrir el trayecto Plaza Constitución-Mar del Plata es de siete horas aproximadamente-, y según se indicó, “la intención es tomarse un poco más de tiempo pero que la vuelta del servicio sea segura. No sirve de nada apurarse y poner en riesgo la seguridad de los pasajeros”, dijeron fuentes de la entidad consultadas ayer por LA CAPITAL, y mencionaron que tras la “marcha blanca” (pruebas sin pasajeros) de estos días se decidirá la fecha del primer servicio.

Cortitas y al pie 1. Se lo ha visto seguido en Mar del Plata al ex titular de ARBA, Iván Budassi, quien hoy forma parte del equipo de trabajo del ministro de Gobierno de la provincia. Budassi, quien estudió en la Universidad Nacional de Mar del Plata, habría sido uno de los encargados de analizar el presupuesto de la comuna para el año próximo.// ¿Se va Loria? Las versiones del alejamiento de Mauricio Loria, yerno y parte de la “mesa chica” en la toma de decisiones volvieron a reflotarse en los últimos días. “No le den bola. Son versiones que a veces salen desde acá adentro”, recomendó alguien que trabaja a metros del intendente.// Preocupación. Es la que tienen los responsables de la Guardia del Mar, un emblema de la ciudad, a propósito de las deudas que tiene la comuna y que, de prolongarse en el tiempo, pondría en peligro la continuidad de esa agrupación.

Cortitas y al pie 2. Dicen que será una de las fiestas del año en Mar del Plata. En un haras, Fernando Aguerre y Florencia Gómez tendrán su fiesta de casamiento ante familiares y amigos de Mar del Plata y de Estados Unidos. Surfistas no van a faltar.// Es inminente el anuncio de la llegada al Parque Industrial de Mar del Plata de una planta dedicada a la elaboración de papa precongelada, de capitales holandeses. “Vienen a competir con Mac Cain y generarán muchas fuentes de trabajo, algo que será más que bienvenido en Mar del Plata”, se indicó desde la Provincia. // ¿Se vienen cambios en el más alto nivel del Consorcio Portuario de Mar del Plata? Movidas políticas hay, aunque en concreto, aún poco y nada.// Días difíciles se le vienen a Jorge Telerman y algunas ex estrechas colaboradoras, por gastos excesivos y licitaciones directas realizadas durante su gestión como titular de Cultura de la Provincia durante el gobierno de Daniel Scioli. El “saltimbanqui” de la política, émulo de Borocotó, deberá dar explicaciones.