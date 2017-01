La bronca de Facundo Moyano, el extraño funcionamiento de la Casa de Mar del Plata y Katz que se anota

Facundo Moyano, diputado nacional por el Frente Renovador y hombre cercano al club Alvarado, estallaba de bronca por lo vivido en el club donde hubo tiros, heridos y dirigentes amenazados. El se encontraba en el club cuando se produjeron los graves incidentes, e inmediatamente comenzó a recibir llamados en su celular, desde el diputado nacional Sergio Massa hasta ministros de la Provincia y la Nación. También había llamados de Susana Giménez y de Mirtha Legrand, quien lo invitó para el programa del sábado desde Mar del Plata. “No puede ser que terminen ganando los violentos. Yo me fui de la directiva precisamente por estos tipos. Uno le dedica mucho esfuerzo al club como para que terminemos saliendo en todos los medios del país por este tipo de hechos”, le decía a uno de sus interlocutores.

.-.-.-.-.-.

Las máximas autoridades del club pensaron en renunciar inmediatamente. Pero con el correr de las horas los fueron alentando a continuar. “Si se van ganan ellos”, se insistía. Asimismo, según pudo saberse, también existía malestar con el accionar policial. “En el club -contó un testigo- el vice y el presidente no podían salir. Cuando llegó la policía les dijo: “Quédense adentro que si se pudre no vamos a poder hacer mucho. El herido tenía un fierro y gente que estaba con él se lo sacó delante de la policía y no hicieron nada. El club ya no le da entradas ni concesiones a nadie y por eso los tipos están como locos”, añadió. Asimismo, se estableció que el mismo ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, se mostró ayer interesado en el tema y ordenó que se investigue “con profundidad” e incluso reclamó celeridad para aclarar los sucesos.

La historia es repetida: llueve y las playas de la zona de Constitución se convierten en basurales gracias al desagüe. A menudo, los guardavidas de la zona se tienen que “fumar” las quejas e insultos de marplatenses y turistas. Sin embargo ayer, personal del Emsur procedió a limpiar esas playas dejándolas “impecables”. El reconocimiento para ellos.// Una nueva radio en Mar del Plata. Llegó Cadena 3 (96.1 FM). La radio más federal del país ya inauguró su frecuencia 32 con toda su programación de nivel nacional, a la que se suma el aporte de periodistas locales. Todo suma para la mejor difusión de la ciudad.

.-.-.-.-.-.

Se consignaban ayer unas pocas líneas sobre los extraños sucesos que se registran en la Casa de Mar del Plata en la ciudad de Buenos Aires. Textualmente se consignó que “la Casa de Mar del Plata en la Ciudad de Buenos Aires está en crisis. Reducida a una pequeña oficina dentro de la Casa de la provincia de Buenos Aires, lo que supo ser un lugar para ayudar a propietarios que tienen una vivienda en nuestra ciudad ahora se convirtió en un pequeño habitáculo que sólo sigue en pie por el esfuerzo de sus trabajadores. En medio de una política que la dejó en el abandono, un dato es el que más llama la atención. Su titular, Carlos Aramburu, vive en Mar del Plata. Por supuesto, en su trabajo se lo ve poco”. Esas pocas líneas actuaron como disparador. Y comenzaron a llegar los mensajes…

.-.-.-.-

“No entiendo cómo esto no fue un escándalo antes”, reflexionó alguien que, señalemos, conoce y mucho lo que allí está sucediendo. Indignado, comenzó con su relato. “El director va una vez por mes a visitar a su tropa. Charla en un café un ratito con la jefa de Departamento y se va. Aparentemente aprovecha que tiene algo que hacer en Buenos Aires por su empresa. Su rango es de director general. Aramburu no parece mal tipo. Es agradable. Pero las cosas como son. A Mar del Plata -añadió- le dieron en la Casa de la Provincia un rinconcito, que les ha alcanzado para poner un escritorio pequeño. Los empleados dicen, además, que no los quieren en la Casa de la Provincia. Para peor ahora les han adosado un escritorio que ocupa Mar Chiquita. Ese escritorio admite dos sillas. De manera que si hay más de dos empleados el tercero debe ir a sentarse donde hay unas sillas para el público. El personal de la Administración Central se turna. Cada uno va una vez por semana. OSSE tiene dos empleados. A ellos no les permiten turnarse”, explicó.

.-.-.-.-.-.-

Históricamente la Casa de Mar del Plata era el espacio para que los titulares que residen en el área metropolitana de las 127 mil cuentas marplatenses hacían una gran diversidad de trámites. Era como si tuvieran la Municipalidad en Buenos Aires. La lista de trámites era extensa. “Había un bolsín que iba y venía cada día llevando y trayendo documentación, como los certificados de escribanos entre muchas otras cosas. Y esa era sólo una parte de la Casa de Mar del Plata. Había un área específicamente dedicada a promover el turismo, con un centro de informes, distribución de folletería, contacto con servicios y un largo etcétera”, explicó. “Todo se ha perdido. Y algo desopilante: tienen una computadora con acceso a internet pero no entran al sistema municipal o de OSSE como antes. Es decir que el único servicio que pueden dar es exactamente el mismo que puede tener el contribuyente en su casa”.

.-.-.-.-.-.

La película de terror continúa. Total, a 400 kilómetros, “ojos que no ven, corazón que no siente”. El hombre sigue aportando datos. “El personal se siente abandonado, inútil y decepcionado. Obviamente sienten que lo que ocurre es una obscenidad. Y siempre afirman que los que hablaban de honestidad son truchos y que nunca había pasado así algo antes. Es indignante el desprecio que se tiene por ese sitio, la dilapidación de los recursos, sin dejar de mencionar que hay quien cobra un suculento sueldo por no hacer nada. No entiendo cómo esto no ha sido antes un escándalo”, concluyó. Lamentable.

El “profe” tomaba un café en el patio del Paseo Aldrey -es fumador empedernido- y los dos concejales lo escuchaban atentamente. Es que el hombre es de los que más saben en la ciudad sobre la reglamentación del Concejo Deliberante y acerca de la Ley Orgánica Municipal, por lo que consideró una “paparruchada” -así lo dijo- tanto el pedido del Frente Renovador para alejar al concejal Lucas Fiorini como presidente del bloque, como el del concejal José Cano y su pedido de embargo de sueldos para quienes no tengan presentada su declaración jurada, como el intendente Carlos Arroyo.

,.-.-.-.-.-.

“Respecto del pedido del Frente Renovador de remover a Fiorini de la presidencia de su bloque digo que pedir puede, aunque que le den bola es otra cuestión”, comenzó señalando sin eufemismos. “Según el Reglamento Interno la organización en bloques es atribución de los concejales que así se integran y no de las autoridades del Concejo, por lo que el pedido resulta improcedente y no ajustado a la normativa imperante”, dijo, para recordar que “el antecedente más parecido es el del MID que pidió la banca de Luis Guerrero cuando se pasó al Molipo. Les contestaron que de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal es motivo de excusación de los concejales dejar de pertenecer al partido de origen, por tanto es una decisión personal.

Y siempre el Cuerpo sostuvo que las bancas son de los concejales electos, ya que la Constitución y la LOM no dicen que pertenezcan a los partidos por los que son elegidos. Han seguido la doctrina pacífica de la Cámara de Diputados de la Nación que es la que se usa en estos casos de interpretación reglamentaria de las cuestiones internas de los órganos deliberativos”, comentó.

.-.-.-.-.-

Encendió otro cigarrillo, y dio ahora cátedra en relación al proyecto del concejal José Cano respecto a retener los salarios a quienes no hayan presentado su declaración jurada al 31 de diciembre. “Es clara y evidentemente inconstitucional, por cuanto es una iniciativa de claro corte penal administrativa, esto es una norma que viene a imponer sanción (penalidad) a una falta administrativa”, indicó. Los dos ediles que lo escuchaban ni preguntaban. “Rigen por tanto -continuó- los principios constitucionales que dicen que nadie puede ser penado en virtud de norma que no sea previa a la comisión del hecho, sin juicio (en este caso sería una falta grave según la LOM). Y la norma penal administrativa no puede ser retroactiva porque siempre rige el principio de la norma más benigna”. O sea, cero chance de que prospere el pedido del ex secretario de Economía y Hacienda. El “profe” se levantó y se fue con sus libros. Obviamente, la cuenta quedó a cargo de los concejales que se fueron con la lección aprendida.

.-.-.-.-.-.-

Vienen para Mar del Plata obras de importancia. La obra pública generará importantes fuentes laborales. Mar del Plata, como lo ha venido adelantando LA CAPITAL, recibirá importantes aportes de Nación y Provincia. Se trata de una suma cercana a los 1.500 millones de pesos. La repotenciación de la central 9 de Julio, las obras en el Hospital Interzonal General de Agudos, el Acueducto Oeste y el plan de renovación urbana para el centro y distintos barrios locales, despierta las lógicas expectativas del secretario de Obras y Planeamiento Urbano, Guillermo De Paz, quien con perfil bajo ha hilvanado una excelente relación con funcionarios provinciales y nacionales. “Es un tipo serio que sabe que si se hacen las cosas bien la alicaída imagen de este gobierno puede dar un vuelco”, sostienen sus colaboradores más inmediatos.

Katz candidato. Carlos Katz, ex titular de Obras Sanitarias y actual secretario de Obras de la municipalidad de Balcarce ya avisó que quiere ser candidato a concejal en los comicios de este año, y que está dispuesto a dar batalla en las internas de Cambiemos. El hombre al que se mencionaba hace unas semanas como posible candidato a volver a la presidencia de OSSE Mar del Plata -cargo en el que fue nuevamente designado Mario Dell’Olio-, aprovechó las redes sociales para pegarle algunos palitos al funcionario que viene de la gestión anterior y en quien el intendente confía ciegamente. “Es un pillo de la política. El sólo da las buenas noticias. Para las malas manda a sus colaboradores o a los concejales”, aseguró el hermano del ex intendente quien evidentemente extraña a Mar del Plata.

Vicente “Cholo” Ciano, en medio de un “Barrilete Cósmico” en su cumpleaños

Cholo lo logró. En el festejo sorpresa de los 80 años del colega Vicente Luis “Cholo” Ciano, se vivieron momentos emocionantes. Y se lograron algunos “hitos”, como el reencuentro de la banda del “Barrilete Cósmico”, quienes brillaron con sus monólogos en el improvisado show. Pablo Vasco, Esteban Salinas, Rodrigo Sabio, Nacho Sacchi y Javier Poliche le arrancaron muchas sonrisas a un Cholo emocionado ante tantos amigos que lo rodeaban. En la noche también se lucieron la tanguera Karina Levine y el humorista Beto Moya, llevándose los aplausos también los organizadores de la fiesta, Marta Abachian, Martín Monita y Ariel Ciano. Los productores teatrales Carlos Rottemberg, Javier Faroni y Pablo Pérez Iglesias también estuvieron presentes para testimoniarle el cariño y el respeto al “Cholo de Mar del Plata”.

.-.-.–.-

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires está enviándoles cédulas de notificación a todos los funcionarios de cultura que ejercieron cargos hasta el 10 de diciembre de 2015. Entre otras cuestiones, están analizando los gastos de las cajas chicas de los organismos, que se usan, por ejemplo, para compras de materiales de librería o gastos pequeños de pago en efectivo. En este marco, pudo saberse que Jorge Telerman -el saltimbanqui de la política, ex sciolista hoy funcionario del PRO- tiene demasiados gastos observados, por no haber ni siquiera presentado facturas. Hay gastos de almuerzos diarios y hasta de cócteles en la madrugada.

Jorge Telerman, cuando era sciolista. El ex titular de Cultura de la provincia deberá rendir explicaciones ante el Tribunal de Cuentas.

Pero las observaciones son muchas. En el Tribunal de Cuentas ponen la lupa en estas horas sobre contrataciones directas de mucho dinero -ahí aparecerían algunas erogaciones en Mar del Plata- que no cumplen con la ley de administración de la provincia ni con las normativas de contrataciones. Hay nerviosismo en algunos ex funcionarios y ex productores hoy convertidos en funcionarios, o coordinadores generales que supieron facturar durante el gobierno anterior. Estar de los dos lados del mostrador, a la larga, trae problemas, aseguran en La Plata quienes cuentan con valiosa información, léase facturas, tarjetas personales o catálogos.

.-.-.-.-.-

A propósito de Cultura, la secretaria del área en la comuna, Silvana Rojas -la misma que se atribuyó ante el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto haber colaborado exitosamente en la realización del Festival de Jazz y el encuentro de Trimarchi cuando ni siquiera asistió- no para de recibir críticas. Mientras periodistas locales y nacionales renuncian a ser jurados de los premios Estrella de Mar aduciendo que no pueden convalidar su política cultural, los concejales salen a cuestionarla. Ahora fue el turno de Daniel Rodríguez, concejal del Frente para la Victoria. “Estoy convencido -dijo- que su gestión no piensa la cultura en los términos de políticas sociales que construyen identidad e integración social. Es todo lo contrario, en 2016 y ahora, vemos cómo se dieron de baja varios programas, con un criterio que aísla y que convierte la gestión cultural en una actitud elitista. No tengo dudas que su Secretaría de Cultura no piensa en una sociedad como la marplatense, desestima a los referentes, a los efectores locales, comprometidos con la causa cultural de la ciudad”. Categórico.

Cortitas y al pie 1.- El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación inaugura la temporada de verano con una oferta de actividades culturales y recreativas con entrada libre y gratuita. Será en el Espacio Unzué, ubicado en la calle Río Negro y la costa, donde se podrá disfrutar de una amplia variedad de propuestas, desde el 7 de enero y hasta el 25 de febrero, de martes a domingos, de 16 a 22. Más que recomendable.// Volverá a realizarse este año, en dependencias de Villa Victoria, el ciclo de ediciones Urano. Arrancará el viernes 13 a las 20 con la presentación de Ludovica Squirru. El viernes 20 a las 20 será el turno de Valeria Schapira, mientras que el viernes 27 llegará Alejandro Rial // ¿Quién filtra la información? El aire se corta con un cuchillo en el despacho del intendente y oficinas cercanas. Todos desconfían de todos cuando aparecen adelantos en la prensa y hay dos que no la están pasando nada bien. Calma muchachos que las paredes oyen…