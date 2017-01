La venta por el Día de Reyes es moderada y se espera hoy un repunte

A horas de la llegada de los Reyes Magos, las ventas en los comercios marplatenses son moderadas y se espera que hoy, con los descuentos que ofrecen las tarjetas y el que hacen los comerciantes por pago contado, repunten.

Según el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Empresas de Juguetes y Afines (Aadeja), Carlos Restaino, la expectativa es que este año las ventas de juguetes por la celebración del Día de Reyes puedan aumentar un 5% en relación con las de 2016. En base a estas proyecciones y a los descuentos que ofrecen varias tarjetas de crédito y los comercios por pago al contado, se espera que esta jornada se produzca un crecimiento de las ventas.

“Los Reyes están devaluados”, dice entre risas Valentina, una mamá que mira atentamente los precios de los juguetes en un comercio en la zona de la calle San Juan y agregó: “Es que después de Navidad no nos recuperamos aún y entre los dos chicos estamos hablando que, como mínimo, tengo un gasto de 1000 pesos que como aún no cobré, se me hace difícil”.

Para el titular de la Asociación de Juguetes, las expectativas siguen vigentes: “Nuestras estimaciones rondan en que venderemos un 5% más que el año pasado”. Y aseguró que las ventas en la pasada Navidad “estuvieron bien, dentro de una expectativa moderada, ya que se superamos la comercialización del año anterior”.

Restaino indicó que el precio promedio de los juguetes vendidos por sus asociados ronda los $400 ya que “en general los usuarios adquieren un promedio de dos juguetes por compra”.

“Nos ayudó mucho la iniciativa del Gobierno de incluir en la canasta navideña una serie de juguetes a precios hiperpromocionales. Eso colabora con las ventas”, enfatizó.

También citó a programas de venta en cuotas sin interés como el Ahora 18 y las promociones de las tarjetas de crédito, que incentivan las compras.

“El 60 por ciento de los productos de las jugueterías asociadas a nuestra cámara son importados y el 40% restante son de fabricación nacional”, describió el empresario.

Comentó que aunque no se impone un juguete líder, se venden los tradicionales como pelotas, juegos de mesa, juegos de ingenio, transformes y coches a control remoto.

En este marco tras una recorrida realizada por LA CAPITAL por diferentes jugueterías de la ciudad se pudo observar un “regreso” a los juegos tradicionales. “Para las nenas las muñecas y la ropa para cambiarlas, volvieron a estar de moda. Los varones con las pelotas y los autos a control remoto son muy elegidos”, explicó Antonela de Educando quien agregó: “Las fábricas de helados o de garrapiñadas, por ejemplo, son muy buscadas también como unos pajaritos que están en una jaula y emiten sonidos”.

Por otra parte el empresario recomendó “no comprar juguetes en la calle porque son de origen dudoso” y aconsejó dirigirse a jugueterías o cadenas especializadas donde se venden productos que respetan las normas de seguridad y salud exigidas.

En tanto, Matías Furio, de la Cámara de la Industria del Juguete, coincidió con Restaino que en Navidad las ventas fueron “buenas” y auguró que en el Día de Reyes, “seguirán en la misma línea”.

“Nuestros juguetes pueden costar desde $10 hasta los $15.000 y los más vendidos son las clásicas muñecas para niñas de hasta seis años y los autitos para los niños”, explicó.

La mayoría de las compras de juguetes a fin de año se dan para Navidad, con un 70% y en Reyes se concreta el 30% restante, detalló Furio.

Primera prueba

Un informe dado a conocer el martes por la Consultora Focus Market sobre la “Proyección de la Demanda de Compras en Reyes” reveló que los rubros con mayor proyección para encontrar al lado de los zapatos en la mañana del 6 de enero son: juguetes 30%, indumentaria 23%, videojuegos 9%, rodados 6%, informática 5% y telefonía móvil 4%.

En este sentido vale decir que las tablets, celulares y notebooks, siguen siendo las más elegidas. En los locales de informática del Paseo Aldrey, se pueden encontrar tablets desde $1000, por ejemplo.

El relevamiento de la consultora permitió determinar “una proyección de gasto de 350 pesos por regalo”, a lo que se suma -como en otras fechas fuertemente comerciales- importantes promociones u descuentos por las compras en tarjetas seleccionadas, o por las principales cadenas.

El especialista en comercio minorista y director de la consultora, Damián Di Pace, explicó que “tras un 2016 con caída de ventas minoristas en el orden del 7%, la celebración navideña permitió la mejora de ciertos rubros vinculados a juguetes con un crecimiento anual del 4,8%, videojuegos, bazar, regalería perfumería y cosméticos”.

De esta manera, la fecha se convierte en la primera prueba para el comercio minorista para ver si comienza a darse la esperada recuperación del consumo.

En ese sentido, Di Pace consideró: “El primer trimestre el crecimiento se va a amortiguar con algunos aumentos ya anunciados a las naftas del 8%, de las empresas de medicinas prepagas del 6% y de un promedio de las tarifas de energía del 37%” por lo que entendió que “quedará para el segundo trimestre una recuperación real”.

Esa recuperación de las ventas se verá apuntalada por medidas como “el pago por la reparación histórica a jubilados, la recomposición paritaria, el control de la inflación, y los efectos en los salarios medios de la nueva Ley del Impuesto a las Ganancias, lo que genera un proyectado de 24.500 millones de pesos que va a poder ser derivado al consumo a lo largo del año”, agregó.

Di Pace explicó que el sector juguetero tuvo muy buen nivel de ventas en Navidad, a partir de su incorporación a una canasta de precios cuidados y al Plan Ahora 12 y Ahora 18 para los artículos de producción nacional, así como la disminución de las importaciones en el rubro y el control del contrabando.