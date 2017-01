Natalie Portman contó que le pagaron tres veces menos que a Ashton Kutcher y él le contestó

Natalie Portman dejó en claro en medio de una ironía que le pagaron tres veces menos que a su compañero, Ashton Kutcher, en la misma película en la que compartían el papel protagónico.

“Él es tres veces más alto que yo, así que ellos le pagaron tres veces más”, dijo la actriz de películas como “León el profesional” y “V de venganza” a modo de chiste.

Trabajaron juntos en 2011 en la taquillera película “Amigos con beneficios”.

Kutcher decidió hablar sobre la gran brecha salarial en Hollywood, a la que hizo mención su colega. A través de Twitter escribió: “Estoy muy orgulloso de Natalie y de todas las mujeres que luchan por disminuir la diferencia salarial de género“.

So proud of Natalie and all women who stand up for closing the gender pay gap! https://t.co/AV1uYY6KIe

— ashton kutcher (@aplusk) January 11, 2017