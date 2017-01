Ocho ex secretarios de Cultura cuestionan a Rojas

En un hecho inédito, ocho ex secretarios de Cultura firmaron un documento cuestionando a la actual titular del área, Silvana Rojas. "Estamos denunciando la falta de un proyecto, el desprecio de la acción cultural como elemento dignificador de la vida humana", sostuvieron.

Las críticas a la gestión de Cultura del gobierno municipal parecen no tener techo. A horas de que decenas de jurados desistieran de participar de una nueva edición de los premios Estrella de Mar, y de que más de 30 elencos teatrales decidieran no presentarse en repudio a la gestión de la secretaria de Cultura, Silvana Rojas, se conoció un documento que lleva las firmas de ocho de sus antecesores en el cargo. De distintas extracciones políticas, y habiendo representado prácticamente a todas las gestiones desde 1983 hasta hoy, ocho ex secretarios de Cultura coincidieron en expresar su crítica a la gestión de Silvana Rojas, denunciando la “inexistencia de un proyecto”, “designaciones disparatadas”, “desprecio del consenso” e “impermeabilidad a cualquier crítica”, entre otras.

El texto lleva las firmas de los ex funcionarios de distintas gestiones, Leandro Laserna, Susana López Merino, Marcelo Marán, Carlos Rodríguez, Nino Ramella, Luis Reales, Marcelo Sanjurjo, María Rosa Solsona, y se denuncia “la falta de un proyecto” en la secretaria de Cultura actual y apela a la “conciencia” de los responsables políticos para revertir la situación.

La funcionaria viene siendo cuestionada por los distintos sectores relacionados con la cultura marplatense, pero según admitió ayer uno de sus más estrechos colaboradores, no está en sus planes dar un paso al costado. “Personalmente -refirió por otra parte un secretario del gabinete municipal a este medio- Rojas me dijo que no piensa renunciar. A esta altura lo único que le genera al intendente son dolores de cabeza”, añadió, para recordar, entre otros, el incidente vivido por el maestro Guillermo Becerra, a quien quiso despedir, debiendo intervenir en el conflicto el propio Arroyo quien la desautorizó dándole continuidad al prestigioso director. La cuestionada funcionaria, se indicó, es hermana de una estrecha colaboradora del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a través del cual habría llegado a la función pública en Mar del Plata.

“Decadencia y atraso”

En el documento de los ocho ex titulares de Cultura de General Pueyrredón se explica que reúnen sus voces

“en la intención de apelar a la conciencia de quienes se sientan responsables políticos en nuestro distrito para revertir la decadencia, atraso y vulnerabilidad en la que se ha sumido a la gestión cultural desde el Estado comunal”.

“Al asumir su cargo la actual secretaria de Cultura declaró no tener antecedentes de gestión “pero sí muy buena voluntad”. Quienes hemos conducido un organismo público de Cultura sabemos que la buena voluntad no es una condición suficiente. De hecho su “buena voluntad” no ha alcanzado para aliviar un ápice el desquicio en que se ha convertido la dimensión cultural en nuestro medio. Muy por el contrario ha llegado al subsuelo de lo tolerable”, se señala en otra parte del documento.

Más adelante, Leandro Laserna, Susana López Merino, Marcelo Marán, Carlos Rodríguez, Nino Ramella, Luis Reales, Marcelo Sanjurjo, María Rosa Solsona denuncian “la falta de un proyecto, el desprecio de la acción cultural como elemento dignificador de la vida humana y la destrucción de valores que a nuestra comunidad y sucesivas administraciones ha costado mucho construir” para aclarar que “hay cosas con las que no se juega”.

La posición de los antecesores de Silvana Rojas se suma a lo ya expresado por la Asociación de Trabajadores del Teatro de la Región Atlántica, que manifestó su enfático apoyo a las medidas de protesta encarnadas en la decisión de diversos elencos marplatenses, y miembros del jurado, de renunciar a su participación en la edición 2017 de los premios Estrella de Mar, entregados por el Ente Municipal de Turismo (Emtur).

“Un vaciamiento virulento”

“A lo largo del año transcurrido, la gestión de este gobierno municipal ha consolidado un vaciamiento virulento y sistemático del ámbito cultural en general, y teatral en particular. La reducción presupuestaria; la ausencia absoluta de diálogo; la encarnizada persecución ideológica sobre trabajadorxs de la cultura; la drástica reducción de los programas socioculturales; la desarticulación de la Comedia Municipal (cuyxs trabajadorxs aún no terminaron de cobrar los haberes correspondientes a la temporada pasada); el cierre del Teatro Diagonal y la seria amenaza a la continuidad del Teatro Colón; o el hostigamiento permanente al Circo La Audacia, como a diversas manifestaciones de arte popular y callejero, son sólo algunos de los mojones en un camino abiertamente enfrentado con las expresiones artísticas y con nuestra actividad teatral”, se refirió.

En este sentido debe apuntarse que más de treinta obras de teatro marplatense decidieron no presentarse a los premios Estrella de Mar, en tanto varios elencos adhirieron a la medida en repudio a la actual gestión de Cultura de la comuna. La medida es inédita en la historia de los premios Estrella de Mar y se complementa con la renuncia de más de la mitad del Jurado.