Pasión por los colores y por la solidaridad

El movimiento Mono Burgos está compuesto por un grupo de personas unidas por una pasión: River Plate. Ellos son fanáticos del club, y representan a sus hinchas de Mar del Plata y la Costa Atlántica. Pero sus ganas de cambiar la sociedad fueron más lejos y hoy, además, son un grupo solidario.

Diego Milone contó que el grupo nació hace dos años, y que en cuanto comenzaron a realizar las actividades relativas a la representación de los hinchas de River, se dieron cuenta que debían agrandar ese trabajo y vincularlo con la actividad solidaria; por ello, decidieron apadrinar al comedor “Mis Manitos”. El mismo está ubicado en Peralta Ramos al 1200 y colabora en la alimentación de chicos y chicas del Barrio El Progreso.

Por una nota en TV

“Un día el verano pasado estábamos viendo el noticiero, y le hacían una nota a Mariana. Ella venía llevándolo todo a pulmón de lo que podía juntar y de donaciones de los vecinos y demás, no contaba con ayuda municipal. En ese momento era un merendero, pero estuvo abierto poquito tiempo porque lo tuvo que cerrar”, relató Diego, “después de ver la nota nosotros fuimos , nos contactamos con Mariana y su marido, y ahora no solo tiene un merendero, sino que tienen desayuno y almuerzo todos los días, no solo por donaciones nuestras sino también por la difusión que le hemos dado”.

Dentro de este contexto, una de las actividades más grandes que realizaron con el comedor se dio a raíz de del partido de River Plate vs. Unión por la Copa Argentina, que se celebró en Mar del Plata. “Cuando River juega en el interior, la Fundación River Plate se acerca a una agrupación para hacer actos solidarios, y en este caso nos contactaron a nosotros”, explicó Milano. Así fue que, con ayuda de la Fundación y de todos los socios de “Mono” Benegas que también colaboraron a través de un bono contribución, se logró llevar un camión lleno de mercadería al comedor.

De la actividad, además, participaron el director técnico del club y algunos jugadores. “Con esa actividad, logramos que el comedor tenga mercadería para subsistir por varios meses. Pero además, también tuvo mucha difusión, a nivel local y nacional, lo cual también es importante”, rescató Diego, y aseguró que gracias a todos los aportes, hoy el comedor funciona de manera excepcional.

Milano finalmente remarcó que, para la agrupación, es importante que “nuestro club, River Plate, al que tanto queremos, tenga un fuerte movida socio cultural aquí en Mar del Plata, que se haga ver y que participe.”

Contacto

Cualquier interesado en saber más sobre la agrupación, en hacerse socio, o en colaborar con el comedor “Mis Manitos”, puede comunicarse con ellos a través de Facebook: Movimiento “Mono” Burgos.

Casa Cura Brochero: ayudar, trabajando

En la Casa Cura Brochero se llevarán a cabo, los próximos sábado 21 y domingo 22 de enero, dos jornadas de trabajo solidario. Las mismas tienen como fin mejorar las instalaciones de esta Casa, que realiza durante todo el año encuentros de evangelización. La actividad es abierta tanto a hombres como a mujeres, de todas las edades. Desde la organización, invitan a llevar herramientas, guantes, y algo para compartir en el almuerzo.

La actividad se realizará de 8 a 18 hs. en Colón 10.190. Para más información, es posible contactarse por Facebook: Encuentros Brochero.

Arco Iris de Amor y la Navidad de los Niños

La jornada que prepara “Arco Iris de Amor” en el marco de su esperada celebración de “La Naviedad de los Niños” será el día 15 de enero de 15 a 18, en la sede de Aldeas Infantiles, en Luro 10220.

Los beneficiados serán todos los niños de dicho orfanato. Pero además se ayudará al Centro Comunitario Saltamontes Traviesos de Batán; al centro Comunitario El Colmenar de Batán; al Centro Comunitario Los Chaparritos de Chapadmalal; y al Centro Comunitario Los Peques. Un total de 215 chicos recibirán a Los Reyes Magos con muchos regalos, además se les brindará una merienda y diferentes espectáculos artísticos, de música, títeres y animación.

Gracias a la colaboración de toda la comunidad por las donaciones que fueron acercando, los chicos podrán disfrutar de una tarde especial.

Sin embargo, a pesar de todas las donaciones que ya han recibido, todavía faltan algunas para que los más de 200 chicos a los que se ayudará tengan un día mágico. Por eso, Arco Iris de Amor sigue recaudando juguetes en buen estado, leche, bebidas, golosinas, chocolate cacao, etc. Quien esté interesado en colaborar, puede contactarse a través de la página oficial de Facebook: Arco Iris de Amor; o bien acercarse a la calle Moreno 4164, tel 2235128266, de miércoles a sábado de 19:30 a 22:00 hs.

Sobre la organización

Arco iris de Amor es un proyecto creado en el año 1995 por María Jorge, que se ha encargado de realizar muchos eventos solidarios a lo largo del tiempo. Desde hace 12 años, la organización ha comenzado a construir la Fundación Arco Iris de Amor, en donde se desarrollará un Centro Educativo, Recreativo y de Prevención Primaria de Salud. El mismo está apuntado a los niños y funciona en el Barrio Las Dalias. Hoy cuenta con un centenar de voluntarios comprometidos en las diferentes áreas.

Rueda lanza su campaña “seamos útiles”

Rueda es la sigla de Red Uniendo Espacios De Acción. Se trata de una organización que funciona desde fines del 2012 en la ciudad, y que busca ser una red solidaria que una las ganas de ayudar de la gente con las necesidades de alguna persona o institución. Es un nexo, un punto de conexión.

Su lema, “pongamos la rueda en movimiento”, habla de su interés por ser un motor de cambio de la realidad, y no quedarse solamente en la ayuda caritativa.

Dentro de este contexto, ya lanzaron la edición 2017 de la campaña “Seamos Útiles”, que vienen llevando adelante desde el 2013. La misma tiene como objetivo conseguir donaciones de todo tipo de material escolar, para luego hacérselo llegar a alguna escuela pública. Este año colaborarán con la escuela N.º 14.

Están juntando especialmente guardapolvos, zapatillas y medias (todo nuevo o en buen estado); y útiles como lápices negros y de color, plasticola, regla, tijera, birome, goma, cartuchera y sacapuntas.

Contacto

Las donaciones pueden acercarse al Correo Argentino de Juan B. Justo 3297 esquina Salta de lunes a viernes de 9.30 a 16.30. Sino, se puede coordinar la entrega con la institución a través de Facebook (RUEDA MDP); a través de mail [email protected] ; o por Whatsapp, al 2236866693.

Miguel, Isabel y sus hijos están más cerca de recuperar su casa

Hace algún tiempo, la familia de Miguel e Isabel sufrió un duro golpe: su casilla, hecha de madera y chapas, se prendió fuego en un incendio. Ellos son paraguayos, pero viven en Argentina hace seis años. Tienen cuatro hijos, de 15, 13, 8 y 3 años respectivamente. Si bien ninguno de los seis sufrió heridas en en incidente, perdieron todo lo que tenían.

Por suerte, la solidaridad de los vecinos, y su voluntad de salir adelante no se hicieron esperar. Hoy, están a un paso de comenzar a reconstruir su casa, esta vez de material. Ya contaban con ladrillo y hierro, y la semana pasada el Programa Un Sueño donó cal y cemento. Además, gracias a la solidaridad de una familia que conoció el caso, también se les donó una ventana.

Isabel contó: “por suerte Miguel está preparando toda la base, y los amigos vienen a ayudar”. Todavía, sin embargo, faltan algunos elementos, especialmente un poco más de hierro. Pero Isabel y su familia confían en que pronto llegará todo lo que les hace falta.

Cualquier interesado en colaborar con el caso, puede comunicarse con la producción de Un Sueño.