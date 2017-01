Peñarol, con una dosis de Black Power

En otro final infartante, Peñarol hizo suyo su partido ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia por 73 a 69 gracias a un esplendoroso final de Reed y a un oportunísimo robo de Booker en la última jugada. Los extranjeros aparecieron a tiempo para apuntalar a un equipo que, con Diez como abanderado (14 rebotes), volvió a defender con eficacia para ganar otra vez por la Liga Nacional de Básquetbol.

Tardó Peñarol en entrar en ritmo. Durante buena parte del primer cuarto su ataque fluyó a duras penas. Como ante Quimsa, lo mejor lo produjo con su defensa.

Gimnasia no logró aprovecharse lo suficiente del pobre comienzo local y lo terminó lamentando. Porque finalmente, otra vez a partir del ingreso de Marcos, los dirigidos por Richotti ganaron en vivacidad y seguridad para manejar la pelota. Giorgetti, Reed y el propio Marcos anotaron un triple cada uno para redondear un parcial 9-0 que revirtió la historia al cierre del cuarto inicial.

No se sintió incómodo el conjunto local con un ritmo más lento a partir del segundo. Booker entró en escena y, aunque de movida lució perdido y con tendencia a tener mucho la pelota en la mano, enseguida mostró picardía para habilitar a los pivotes.

La ventaja marplatense se estabilizó y llegó a una máxima de 26-17 a falta de cuatro minutos con un triple de Figueroa, reingresado al partido. Gimnasia, de todos modos, se metió enseguida en la conversación alimentando en el poste a Romero -produjo mucho más que Shaw- y aprovechando un par de distracciones de Reed -reingresó por un cansado Booker-en la defensa de Schattmann.

La luz local enseguida se redujo, aunque pudo irse 35-29 al frente al descanso gracias a otra “bomba” de Figueroa.

En el tercer parcial, sin embargo, ese ritmo cadencioso no benefició a Peñarol. Gimnasia defendió mejor cinco contra cinco. No sólo no pudo correr el equipo local. Tampoco consiguió rédito alguno abasteciendo a sus internos. Y dejó de meterla de tres puntos. La ventaja se escurrió y los visitantes, gracias a una ráfaga de siete puntos de Shaw, entraron 49 a 48 arriba al cuarto final.

Entonces se armó un último segmento vibrante. Los comodorenses parecían tener las de ganar con el dominio que estableció en el poste bajo el dominicano Vargas sobre Acuña. Pero Peñarol revivió a puro Reed, autor de 12 puntos en el parcial. Todo se resolvió en el minuto final. Ahí la defensa local aguantó a pie firme. Con el marcador igualado en 69, Reed, en lugar de tirar, sorprendió con un pase al corazón de la pintura que Acuña convirtió en doble. Y en el ataque final comodorense, cuando la idea fue habilitar a Vargas, apareció Booker como un fantasma para robarle la pelota desde atrás y se quedó con la bola del partido. El mismo sufrió una falta y puso desde la línea, a falta de 2”, el inamovible 73 a 69 final. Peñarol metió su tercer triunfo al hilo y sigue subiendo.

Síntesis

Peñarol (73): J. P. Figueroa 6, R. Reed 20, F. Giorgetti 11, A. Diez 8 y R. Acuña 7 (FI); J. I. Marcos 7, R. Booker 9, J. M. Torres 2 y J. Barón 3. DT: Marcelo Richotti.

Gimnasia (69): N. De los Santos 4, L. Schattmann 16, J. Fernández Chávez 4, M. Shaw 11 y E. Vargas 18 (x) (FI); D. Romero 9, J. M. Rivero 7 y J. Machuca 0. DT: Gonzalo García.

Estadio: Polideportivo “Islas Malvinas”.

Arbitros: Fabricio Vito-Oscar Britez.

Parciales: 15-11, 35-29 y 48-49.