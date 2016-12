Arroyo: “El proyecto de las fotomultas es legal y posible”

El intendente volvió a pedirle a los concejales que lo aprueben. Y cuestionó la denuncia del fiscal Pettigiani: "No es sensata porque hay una ordenanza en trámite que aún no se sanciona".

Luego de la denuncia del fiscal Juan Manuel Pettigiani sobre una presunta defraudación al municipio y de que el Concejo Deliberante postergara su tratamiento, el intendente Carlos Arroyo volvió a defender el proyecto para aplicar el sistema de las fotomultas.

“El proyecto es legal y posible. El mismo sistema funciona en más de 80 distritos de la provincia de Buenos Aires, en muchos casos con otros colores políticos”, aclaró el jefe comunal, y puntualizó que elaboró el proyecto sobre la base de un requerimiento a la Asesoría General de Gobierno de la provincia.

Arroyo dijo que cuando llegó a la intendencia el 10 de diciembre del año pasado “se encontró” con dos expedientes: la adjudicación del contrato de la recolección de residuos, que firmó, y la licitación para aplicar las fotomultas, que desechó.

“Obtenía el servicio una empresa que de acuerdo a mi conocimiento tenía antecedentes en el mundo del juego”, dijo en alusión a la firma Boldt SA. “Pero estaba ante una situación crítica de un municipio quebrado. Ese expediente exigía más de 200 millones de pesos que no teníamos y ponía en riesgo las arcas comunales. Ante esto, deseché esa posibilidad y la dejé de lado”, explicó.

A la vez, solicitó a los concejales que traten el proyecto y cuestionó la denuncia de Pettigiani. “No hay ordenanza vigente. Sólo es un proyecto que está a consideración del Concejo Deliberante. Espero que los concejales tomen esto como un tema primordial ya que tenemos un alto índice de siniestralidad que cualquier vecino puede ver todos los días. Lo menos que podemos hacer es tomar prevenciones como esto de las fotomultas. Y aclaramos que la municipalidad no desembolsa un solo peso”, indicó.

Además, el intendente señaló que conoce a Pettigiani porque ha hablado con él en otras oportunidades y acotó: “Me asombra que desconozca (no se para diferenciar) los procedimientos administrativos de los que no lo son. Pero no ha llamado ni a mí ni a otro funcionario mío. Si me lo hubiera pedido, hasta le hubiera dado una copia del contrato. La denuncia no es sensata porque hay una ordenanza en trámite que aún no se sanciona. Para ello debe expedirse el Concejo Deliberante”.

La semana pasada, el intendente también había defendido el proyecto de las fotomultas luego de que la comisión de Legislación lo frenara.