Fotomultas con olor a escándalo y la vuelta del hombre enviado por Vidal

Entró sonriente, con los brazos bien arriba y los dos dedos en V. “¿Te hiciste peronista che?” Le preguntaron sus habituales contertulios del café de Luro y San Juan. “No, no” respondió, flotando en una gestualidad alegre como victorioso, desde sus casi dos metros de altura, “No revelo mi corazón partidario por razones profesionales, estas V cortas en alto solo quieren decir ¿vieron?¿vieron?”, les espetó, autocelebrándose. Algo despectivos, ante el teatral despliegue le preguntaron a coro: “¿vimos qué?”. Satisfecho, al comprobar que el auditorio había vuelto a picar con una de las carnadas actorales con las que suele aderezar sus revelaciones, empezó el monólogo.

“Me estaba preocupando porque se termina el año y mi predicción del comienzo del invierno tardaba en concretarse: les había anticipado que se venían las fotomultas versión UTN y el trámite se demoraba, pero ahora ya tuvo despacho en la célebre Comisión de Transporte” continuó. Es rigurosamente cierto que el colega arrancó el invierno asegurando que la licitación de las fotomultas, abierta por la gestión anterior, quedaría en la nada y se reemplazaría por una contratación directa con la UTN. También había anticipado que se reemplazaría la comisión del 16% (resultado de la puja entre dos ofertas) por una del 40%, y que atrás de la UTN estaba Cecaitra, que es la cámara de empresas privadas que monopolizan en realidad unos pocos. “Encima, parece que Carlos Fernando anda un poco desencontrado con lo que dice el expediente de su propia gestión” siguió.

Inversión a cargo del municipio descontada de los ingresos

“El hombre dice que el municipio no invertirá nada, pero de la documentación y del informe del contador municipal no surge exactamente eso”, decía mientras desplegaba sobre la mesa las fotocopias de unas hojas en las que quedaba acreditada la distancia entre los dichos radiales del intendente y lo que en realidad va a suceder. Rompiendo con el estilo informal, más bien suelto de cuerpo, con el que tira sus informaciones las mañanas de los martes entre café y café en Luro y San Juan, esta vez aportó papeles. Detalles del convenio de Arroyo con la UTN que aprobó la comisión de transporte, cuadros comparativos y una revelación final, crudamente documentada, que se tomó su tiempo en desgranar.

Después de un detallado comentario, con los papeles sobre la mesa, acometió la última parte de lo que ya no parecían los chismes de siempre sino más bien el anteúltimo capítulo de una novela de Agatha Christie. “Para los malpensados me queda algo más” dijo y desplegó un nuevo papelito que empezó a exhibir a la par de la pantalla de su celular. “Fíjense ¿identifican algún dato que se repita entre el papel y la pantalla?”, decía y levantaba la voz. “Miren”, exhortaba, interrumpiéndose con los primeros estrépitos de una carcajada irónica . “¿Ven la firma? Este señor, Felipe Yannaduoni, que firma por la UTN como director de Proyectos de Seguridad Vial, en el folio 52 del expediente que está en el Concejo Deliberante, es el mismo que en la red Linkedin aparece como vicepresidente de Cecaitra, también como director comercial de Cecaitra en un escándalo que se armó con la Municipalidad de Salta por una contrato con la UTN como el que se quiere hacer acá”, decía con la fotocopia en una mano y la pantalla del celular vuelta a su público en la otra.

Creer o reventar. A este hombre le apasiona la ciencia aplicada. Cuando sale de Cecaitra se va corriendo a la UTN y sigue trabajando en lo mismo, pero como seguramente no le alcanza, con lo que le queda de tiempo, después trabaja un rato en Detectra SA, en representación de la cual ha hecho grandes esfuerzos por lograr contratos como el que en esta oportunidad será para la UTN que, aunque esté el también detrás de ese mostrador, quieren que creamos que nada tiene que ver con su interés particular”, agregó en otro tono, con la ironía convertida en aires de indignación. “¿Ustedes lo pueden creer? El mismo tipo firma por Cecaitra en Salta, por la UTN acá, por Detectra o por lo que gusten mandar, te atiende con sombrero de consultor, de empresario o de experto en seguridad vial, depende lo que convenga”. Después se detuvo, dejó sobre la mesa todos “sus materiales a disposición” y se quedó pensativo.

Después pidió un café y soltó: “los que aprueben esto lo van a tener que explicar muy bien, y supongo que no sólo a la prensa”.

Felipe Yannaduoni, firma por la UTN como director de Proyectos de Seguridad Vial. Pero también aparece como vicepresidente de Cecaitra. O sea, multifuncional. “De los dos lados del mostrador”, se consigna.

Organizada por los productores teatrales Lino Patalano, Javier Faroni y Carlos Rottemberg se realizó la fiesta presentación de los teatros del Mar del Plata en la que participaron los artistas que estarán el próximo verano en la plaza teatral más importante del interior del país. El encuentro se llevó a cabo en el NH Collection Centro Histórico, ubicado en Bolívar 120 de la Capital Federal y comenzó con la presentación de la murga marplatense “Lavate y Vamo” quienes harán funciones en Mar del Plata de su espectáculo, “Pueblo chico”. “Nos juntamos para dar el puntapié a la temporada 2017 de Mar del Plata. Surge esta iniciativa de nuestro amigo Lino que nos llamó a Javier y a mí para no perder la costumbre que desde 1990 en el Hostal del Lago se había comenzado mostrando al público del país lo que es la temporada de esta ciudad”, recordó Rottemberg.

Y por primera vez después de muchos años sin autoridades municipales presentes, la fiesta contó con la presencia de medios de todo el país. “Me parece importante destacar que aquí no estamos representando productores privados de teatro sino que nos pusimos a la cabeza para tratar de reunirnos pero tiene amplia presencia toda aquella persona, todo aquel equipo y talento que desarrolle la temporada de Mar del Plata y fundamentalmente los elencos locales, el teatro independiente que ha crecido tanto y que nos importa mucho marcar que ser teatrista no tiene un límite geográfico y mucho menos sobre los contenidos que cada uno desarrolla, Por lo tanto me parece muy importante remarcar que la capital del espectáculo la hacemos entre todos y lo estamos plasmando en este encuentro”, expresó Rottemberg. Por último agradeció a Florencio Aldrey que a través del NH permitió ese lugar y tuvo palabras especiales para la familia de Nicolás Vázquez.

Los máximos directivos de Editorial Planeta estuvieron en Mar del Plata. Fueron incluso reconocidos por el concejal Mario Rodríguez, por los 20 años del ciclo.

La gente de editorial Planeta estuvo en Mar del Plata para lanzar el tradicional ciclo en su vigésima edición. Así llegaron hasta la ciudad el director del Grupo Planeta en el Cono Sur, Ignacio Iraola, y el gerente de comunicación y marketing, Sebastián Ansaldi, sumándose al local, Marcelo Franganillo. Ya en la noche, entre entrañas, asado y vacío todo regado por buen vino, se resaltaba la emoción que había vivido Franganillo por la entrega “sorpresiva” de una plaqueta. “Fueron muy sentidas sus palabras. Muy sentidas”, reiteró Iraola, a propósito de la emoción de Franganillo quien aseveró que el ciclo ya estaba instalado en los veranos marplatenses. Este año vendrán a nuestra ciudad Felipe Pigna, Gabriel Rolón, Facundo Manes y la española María Dueñas, entre otros destacados escritores.

Se revolucionó el tránsito. Mónica Farro acaparó todas las miradas antes de “internarse” en la peluquería (Foto Eduardo Aguada)

Casi produce un choque múltiple. Mónica Farro, una de las figuras de la revista Cocodrilo en Mar del Plata, fue a una peluquería y su presencia no pasó inadvertida. La gente le pidió autógrafos, con muy buena onda se sacó fotos con turistas y marplatenses, pero un par de automovilistas se distrajeron ante su paso y a punto estuvieron de chocar. “Estoy muy contenta en Mar del Plata. Nos está yendo muy bien y confiamos en tener una gran temporada con un elenco excepcional junto a Omar Suárez que como ustedes sabes, se siente un marplatense más”, alegó ante un movilero radial que la interceptó en plena vía pública.

La gobernadora María Eugenia Vidal presentará el viernes 30 el Operativo Sol en Mar del Plata.

La gobernadora en Mar del Plata. María Eugenia Vidal volverá a la ciudad. Será el 30 de diciembre, oportunidad en la que junto al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, lanzará el Operativo Sol en la Rambla Casino. Este verano llegarán importantes refuerzos policiales. “Lo que pase en Mar del Plata y toda la costa es prioridad para la gobernadora, especialmente ante la necesidad de garantizarles seguridad y tranquilidad a los miles de turistas que llegarán a esta zona”, explicó uno de los funcionarios de avanzada de Seguridad quien está trabajando en Mar del Plata ultimando los detalles del operativo a desarrollar.

Quien también vuelve a la ciudad en las próximas horas es el ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín De la Torre, el hombre elegido por María Eugenia Vidal para intentar poner orden en la comuna local que no logra despegar, según se coincide en destacar en La Plata. De la Torre llegará con tres o cuatro funcionarios de su extrema confianza para “colaborar” con el intendente Carlos Arroyo en la toma de decisiones, justamente en una semana donde hubo varias iniciativas “conflictivas”, como el aumento del boleto que el oficialismo no logra aún garantizar en el Concejo, el conflicto aún abierto con el sindicato de Trabajadores Municipales, el aumento de tasas y el presupuesto que, elaborado por el secretario de Hacienda, Gustavo Schroeder, ofrece muchos puntos débiles, según los analistas. De hecho, desde Economía de la provincia llegaron críticas a propósito del presupuesto de Schroeder quien ya aparece cansado ante tantas idas y vueltas y conflictos permanentes.

Sobre la presencia de De la Torre cada vez más habitual en Mar del Plata, se ocuparon el fin de semana tanto La Nación como Clarín. “María Eugenia Vidal arma un plan sostén al intendente de Mar del Plata”, tituló Clarín el artículo donde se consigna que este año, la provincia (y también la Nación), tuvo que asistir con 600 millones de pesos a las arcas comunales para completar el pago de sueldos. La Feliz tiene el promedio de sueldos más altos de todos los distritos bonaerenses”. También se apunta, como oportunamente se consignó en esta sección a propósito de la presencia de De la Torre en Mar del Plata, que Vidal “ordenó apuntalar el gobierno del intendente Arroyo, quien tuvo un año complejo, atravesado por polémicas, declaraciones poco felices y casos impactantes de inseguridad”.

Por su parte, en el diario La Nación se detalló que la gobernadora envió a Mar del Plata al ministro de Gobierno, Joaquín De la Torre para “desplegar una red de contención política en torno al intendente Arroyo, aliado de Cambiemos. En La Plata niegan que se trate de una intervención en el distrito, aunque lo parezca”, se consigna. También se indicó que “De la Torre no está solo. Agustín Cinto coordinó el vínculo entre municipio, provincia y Nación durante meses, pero el joven funcionario -cercano al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio un paso al costado tras el escrache que Macri y Vidal sufrieron en Mar del Plata. Otro de los enlaces de la Casa Rosada con el municipio es Marcelo Di Maggio, del equipo del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y su segundo, Sebastián García de Luca”. En definitiva, en ayudar a Arroyo, ahora directamente con el envío de funcionarios del más alto nivel, coinciden Provincia y Nación.

Silvia Garat, Felipe Giménez y Anita Marino, durante el original lanzamiento del proyecto textil “El hilo y la luna”.

Cortitas y al pie 1. No la pasó nada bien Vilma Baragiola en reciente reunión del Comité de la UCR donde se repartían algunos cargos. Le hicieron sentir el peso de la mayoría y se fue con las manos vacías y profiriendo amenazas: “ya nos veremos en las PASO”, vociferaba apuntándole con su dedo índice al presidente de la UCR, Mario Rodríguez. Que haya paz y amor en estas Fiestas…// Linda fiesta en Sierra de los Padres, hubo cerveza, buen jazz y hasta un taller de pintura en el lanzamiento del proyecto textil “El hilo y la luna”, de Felipe Giménez y Sofía Mendiondo. Los amigos del artista plástico, Fernando Mumare, Ana Botto, Silvia Garat y Ana Marino, entre otros, felicitaron a los responsables del original emprendimiento.

Cortitas y al pie 2. Y se dio el gusto nomás. Jeremías Sierra, periodista de Canal 10, guitarra en mano se subió al escenario y tocó en uno de los temas del gran grupo marplatense Científicos del Palo. “Voy a seguir con la tele”, admitió entre sonrisas el entrevistador de las grandes figuras del espectáculo. //Intiman al intendente Arroyo a presentar su declaración jurada. Una asociación vecinal le envió una carta documento para que cumpla con una ordenanza municipal. “La misma nunca fue publicada ni cuando fue concejal, violentando el estado de derecho y a la ciudadanía en general”, afirmaron. ¿La presentará? // Llamó la atención la agresiva campaña contra Mar del Plata lanzada por C5N con la puesta al aire durante tres días consecutivos, de un informe resaltando todo lo negativo de la ciudad, como la desocupación y los índices de pobreza. No es que no exista esa realidad, pero su aparición en las puertas de la temporada no deja de llamar la atención.