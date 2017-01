Frigerio: “Hay obra pública iniciada en Mar del Plata como nunca antes”

Por Ramiro Melucci

El mensaje que Rogelio Frigerio difunde en cada ciudad que visita es el de la “explosión de la obra pública” que promete el Gobierno nacional para este año. Su paso del jueves por Mar del Plata no fue una excepción: el ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda no se cansó de repasar las obras con que Mar del Plata verá reflejada esa revolución. Desde las de hábitat en barrios carenciados hasta el gasoducto, vital para el repunte de la inversión privada.

En una entrevista exclusiva con LA CAPITAL, el funcionario de Mauricio Macri también habló de la agenda nacional. Sobre todo, de sus expectativas con respecto a la aprobación de la reforma electoral, frenada en el Senado, y del anteproyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores.

?Algunos dicen que usted es el ministro más afortunado del gabinete porque el presupuesto para su área aumentó 52%. ¿Usted se considera así?

?No, lo que refleja el presupuesto es la decisión del Presidente de priorizar las obras de infraestructura que la cambian la vida a la gente. Me estoy refiriendo al agua potable, a las cloacas, a las plantas de saneamiento ambiental, a las defensas contra las inundaciones, a las viviendas, a la mejora del hábitat… Son todas responsabilidades que están hoy bajo el ala del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, y por eso el presupuesto refleja incrementos de partidas para esta responsabilidad.

?Dijo que se va a inaugurar en promedio una obra pública por día. ¿Cómo lo piensan lograr?

?Nosotros tuvimos un año 2016 muy diferenciado en dos etapas. En una primera etapa tuvimos que ordenar el descalabro que nos dejaron, la desorganización, la falta de control, la falta de transparencia que se refleja en tantos hechos de corrupción y la deuda de más de 8.000 millones de pesos sólo en mi ministerio. Un factor también complicado para la obra pública el año pasado también fue que 2015 fue uno de los años con más baja cantidad de licitaciones de los últimos tiempos. En consecuencia, se rompió la rueda de la obra pública. Las obras terminaban y no había una licitación previa de otra obra que continuara esa rueda de trabajo. Así que en la primera parte del año ordenamos la cancha, transparentamos la forma en la cual licitamos las obras.

?¿En qué sentido?

?Hemos podido bajar un 20% en promedio todas las ofertas de obras que recibimos en las licitaciones. En el pasado, en general, eran 20% por encima del presupuesto, ahora el promedio es 20% por debajo del presupuesto que presentamos, y esto está vinculado con la mayor apertura al ingreso de empresas en las licitaciones. Hoy las licitaciones se hacen a través de la página web, no hay que comprar los pliegos. Y esto ha incrementado mucho la participación de empresas que antes no formaban parte de las que tenían acceso a este tipo de obra. Esta mayor competencia ha redundado en una baja significativa de los precios de las adjudicaciones.

Ejecución del presupuesto

?A propósito del ahorro, buena parte de los ministerios nacionales han subejecutado partidas. Esto puede verse como un compromiso con el ahorro pero también como una ineficacia al momento de invertir los fondos presupuestados.

?No conozco con detalle cómo ejecutaron los otros ministerios, pero entiendo que la ejecución ha sido muy importante. En el caso nuestro, ejecutamos el 90% del presupuesto y el 100% del crédito presupuestario que nos dieron, porque al final hubo un reacomodamiento de partidas. Como tuvimos casi un cuatrimestre menos, esto implica que en la segunda parte del año tuvimos una sobreejecución muy importante. Lo que a veces confunde el análisis es que hay muchos programas que nosotros dejamos de hacer y transferimos esos recursos a otros programas. Un caso típico en mi ministerio es el de las mejoras del hábitat. Nosotros multiplicamos por más de 20 la cantidad de proyectos y el presupuesto asignado a mejoras de hábitat y vivienda, y sacamos partidas de otros programas que eran ineficientes y que no daban respuesta a los problemas que nosotros priorizamos como los más relevantes: el agua potable, las cloacas, el hábitat, la vivienda, las defensas contra las inundaciones. Entonces, a veces el análisis se hace sobre una base que no es la correcta.

?¿Cómo va a ver reflejado Mar del Plata este impulso fuerte a la obra pública?

?Con obras concretas, como la planta de saneamiento, que ya está en una fase muy avanzada; el gasoducto, que va a permitir que todas las potenciales construcciones de Mar del Plata que estaban paralizadas frente a la carencia de este recurso puedan avanzar. Esto va a tener un impacto muy importante sobre la construcción privada, así que estamos muy ansiosos de que esto avance y se pueda reflejar en decisiones de construcción privada en Mar del Plata. También tenemos programas de mejora del hábitat. Hay varios barrios intervenidos con nuestra gente de hábitat, sobre todo los más vulnerables, con acciones que tienen que ver con las redes de agua potable, cloacas, el asfalto, la iluminación, que también está muy vinculada con la seguridad; los espacios públicos, como los centros recreativos o deportivos. Hay obra pública iniciada en Mar del Plata como nunca antes hubo, y este año se va a ver con muchísima claridad.

Carlos Arroyo

?¿Cómo es la relación del gobierno nacional con el intendente Arroyo?

?Nosotros hemos estado desde un primer momento apoyando la gestión de Arroyo desde muchos ángulos. A través de las obras de infraestructura, de la asistencia financiera también. Arroyo recibió una intendencia quebrada desde el punto de vista fiscal y financiero, así que tuvimos que darle una mano y todavía se la estamos dando porque la situación es realmente difícil, pero a través de este trabajo conjunto entre la Nación, la Provincia y el municipio este año vamos a poder mostrar hechos muy positivos para los marplatenses.

?Ya que mencionó el aporte de la Provincia, ¿cómo está el trámite para otorgarle 25.000 millones extras al gobierno de María Eugenia Vidal?

?Esto es algo que en el pasado se hacía. No de esta manera tan transparente. La provincia de Buenos Aires es una provincia claramente discriminada en la distribución de recursos federales, sobre todo, a través de lo que es el fondo para el conurbano bonaerense. De ese fondo, hoy la provincia que menos recursos recibe, por lejos, es la de Buenos Aires. Porque era un fondo fijo de un porcentaje del impuesto a las ganancias que durante estos últimos 20 años se fue licuando con la inflación. Todo lo que iba por encima de esa suma fija de 650 millones de pesos, que es lo que recibe hoy la provincia de Buenos Aires igual que lo que recibía hace 20 años, va al resto de las provincias. Y por consecuencia, todas las provincias hoy reciben más recursos del fondo del conurbano bonaerense que la provincia de Buenos Aires.

?¿Cuál es el objetivo del aporte?

?Compensar una parte de ese perjuicio que está recibiendo la Provincia desde hace ya muchos años. Esto no afecta en nada la coparticipación, no afecta en nada los recursos que van a otras provincias, es simplemente compensar en parte una clara discriminación que recibía la provincia de Buenos Aires, cuestión que es aceptada y compartida por todos los gobernadores, que aceptan que tenemos que corregir esta cuestión. Hasta ahora no se encontró la forma de hacerlo.

Reforma electoral y baja

de la imputabilidad

?¿Qué expectativas tiene respecto a la aprobación de la reforma electoral este año?

?Nosotros creemos que tarde o temprano los argentinos vamos a poder votar de una manera mucho más confiable, mucho más transparente y mucho más ágil que lo que se viene haciendo hasta ahora, incorporando tecnología en la votación. Es algo que ya se está haciendo en muchas provincias con mucho éxito. En ninguna provincia en que se aplicó tecnología en la votación hubo problemas, sino todo lo contrario, y lo que vemos es que este año se van a sumar nuevas provincias. En definitiva, si no es algo que podamos impulsar desde la Nación hacia las provincias, va a ser algo que venga desde las provincias hacia la Nación. Nosotros vamos a seguir dando este debate porque entendemos que es un reclamo de la ciudadanía que no quiere que en la fecha de las elecciones surjan los problemas que vimos en los últimos comicios.

?Se ha abierto un debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. ¿Cuál es, puntualmente, la propuesta del Gobierno?

?No es una propuesta únicamente sesgada a la edad. Creo que tenemos que salir de ese debate. Lo que tenemos que ver es el problema integral, como lo estamos haciendo nosotros con nuestra propuesta, entendiendo que hay que resolver un tema en este aspecto. El caso último de Brian (N. de la R: se refiere al chico de 14 años que murió tras ser baleado por un motochorro, también menor de edad, el 24 de diciembre en Flores) creo que es un ejemplo al respecto. Se necesita una infraestructura para contener esta problemática, que hoy no tiene la Argentina y que estamos encarando. Por supuesto que no podemos resolver en 12 meses lo que no se hace en la Argentina desde hace décadas, pero creo que lo que tenemos que tener en claro es el rumbo y las prioridades. Nuestras prioridades en este sentido son claras: la primera es la lucha contra la pobreza y la segunda es la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Los recursos los tenemos que ir canalizando para resolver estas dos prioridades que se fijó el Presidente. ?Suele decirse que un político que viene en verano a Mar del Plata está en campaña. ¿Usted tiene alguna expectativa en las listas para las elecciones legislativas de este año?

?Nuestro espacio político todavía no está trabajando en la cuestión electoral. Me parece que no es lo que la gente está esperando de nosotros en este momento. Estamos trabajando todos los días para resolver problemas y ya va a llegar el momento en el cual tengamos que definir candidaturas y empezar con la campaña, pero no es claramente en estos momentos.