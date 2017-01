Identificaron al tirador y confirmaron que son 5 los muertos en el tiroteo del Aeropuerto de Florida

Télam 06/01/2017 Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos: La foto muestra gran cantidad de pasajeros en la pista del aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood, luego de que un pistolero disparara a la multitud y causara víctimas fatales por motivos aún desconocidos. Foto: Cortesía Taylor Elenburg/ AFP / XGTY RESTRICTED TO EDITORIAL USE DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS COURTESY Of TAYLOR ELENBURG