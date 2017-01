Según Frigerio “el tren va a estar en esta temporada”

Luego de que se incumpliera la promesa de rehabilitar el servicio durante el mes de diciembre, el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, aseguró que el tren que une Mar del Plata con Buenos Aires volverá a funcionar durante este temporada.

Durante una conferencia de prensa realizada hoy en la ciudad, el funcionario indicó que desde el Ministerio de Transporte de la Nación le dieron garantías de que tras varios meses de inactividad, el servicio volverá a estar disponible en breve.

“Recién me comuniqué con la gente de Transporte y me dicen que el tren va a estar en esta temporada. No tienen una fecha prevista, están haciendo las pruebas sin pasajeros, por una cuestión de seguridad. Cuando se sientan plenamente confiados de que no hay ningún problema vamos a poder tener nuevamente el tren a Mar del Plata con todo lo que eso significa para el turismo de esta ciudad”, sostuvo.