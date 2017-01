El marplatense Zeballos vuelve a la Copa Davis

El zurdo, especialista en dobles, fue convocado por Daniel Orsanic para integrar el equipo que recibirá a Italia del 3 al 5 de febrero. No estarán Del Potro y Delbonis.

Los tenistas Leonardo Mayer, Guido Pella, Horacio Zeballos y Diego Schwartzman fueron convocados por el capitán argentino de Copa Davis, Daniel Orsanic, para iniciar la defensa del título en la serie con Italia, prevista del 3 al 5 de febrero sobre polvo de ladrillo en Parque Sarmiento, por la primera ronda del Grupo Mundial.

A la sabida ausencia del tandilense Juan Martín Del Potro, que realiza su pretemporada para volver al circuito sobre canchas rápidas, se le sumó la del azuleño Federico Delbonis, el artífice del punto consagratorio en la final de noviembre pasado ante Croacia.

Entonces, en comparación con el equipo que jugó en Zagreb, sólo repetirán el bahiense Guido Pella (65) y el correntino Leonardo Mayer (146), cuya convocatoria quedó de todos modos sujeta a su situación personal, pues está previsto que sea padre por primera vez antes de fin de mes.

Orsanic explicó que la baja de Delbonis (número 44 del ranking ATP) se debió a que el jugador “no se considera al ciento por ciento” de sus posibilidades para afrontar la serie con los italianos, que se jugará en un estadio con capacidad para 7.000 personas.

El capitán desechó que las ausencias supongan “un conformismo” en el equipo luego de haber ganado la “Ensaladera de Plata” por primera vez el año pasado luego de una larga historia de frustraciones.

“Nadie está conforme, los que no están es porque no se sienten al ciento por ciento. No coincido con eso, estoy tranquilo con el compromiso de los jugadores”, aseguró durante una conferencia de prensa que brindó en La Usina del Arte, en La Boca, junto a autoridades del gobierno porteño.

Delbonis, tras quedar eliminado en el Abierto de Australia, se refirió a la necesidad de “parar la pelota” luego de la conquista histórica de la Copa Davis que lo obligó a “acostumbrarse a un mundo nuevo”.

Sin Del Potro ni Delbonis, el número uno del equipo argentino recaerá en Diego Schwartzman, número 54 del ranking, que regresará después de un año de ausencia.

“Peque” registra tres participaciones en la edición 2015 y todas fueron derrotas: dos en singles (ante el serbio Dusan Lajovic y el belga David Goffin) y otra en dobles junto a Carlos Berlocq frente los brasileños Marcelo Melo y Bruno Soares.

Para decidir su retorno al plantel, Orsanic le reconoció su buena temporada el año pasado, en la que no tuvo chances de citación por la vuelta al ruedo del tandilense Del Potro. En 2016 Schwartzman ganó su único título ATP hasta el momento (Estambul), fue finalista en Antwerp (Bélgica) y también se alzó con los Challengers de Barranquilla y Montevideo.

Por su parte, Zeballos (68), de 31 años, registra ocho convocatorias en Copa Davis, la última para el repechaje frente a Israel que se jugó en Estados Unidos en 2014 con Martín Jaite como capitán. En total jugó diez partidos (dos singles y ocho dobles), con un saldo de cinco victorias y cinco derrotas.

El bahíense Pella, de 26 años, disputará su primera serie en el país ya que los tres partidos que disputó fueron el año pasado en Polonia (primera ronda), Italia (cuartos de final) y Gran Bretaña (semifinal). Jugó dos singles, con uno ganado y otro perdido y cayó en el único dobles.

Mayer, en tanto, fue citado por duodécima oportunidad. Su historial registra once partidos ganados y tres perdidos en singles y en dobles triunfó en dos y cayó en tres ocasiones.

La duda de Mayer, quien además no compite desde la final en Zagreb, pasa por el nacimiento de su primer hijo cuya fecha aproximada es el martes 31 de enero, dos días antes del inicio de la serie.

Orsanic explicó que la “prioridad” es la situación personal del “Yacaré” por lo que si no está “cómodo” convocará a otro en su lugar. Si bien no lo mencionó, el elegido sería Renzo Olivo, rosarino, de 24 años, número 79 del ranking, que nunca jugó una serie de Copa Davis.

Los citados, según confirmó Orsanic, ya están entrenando con sus equipos de trabajo y llegarán a cabo el viernes próximo la primera práctica grupal.

Argentina e Italia jugarán por cuarta vez en la Copa Davis en un historial que curiosamente no registra victorias locales. El equipo “albiceleste” ganó las series disputadas en Roma 1983 y Pesaro 2016; mientras que los “azurros” lo hicieron en Mar del Plata 2014.